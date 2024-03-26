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Австрия - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Австрия - Турция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Обе сборные летом сыграют на чемпионате Европы. Нынешний матч - часть процесса подготовки.
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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 10.
Товарищеский матч
Австрия - Турция
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 10
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