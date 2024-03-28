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Судаков: Хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ
Украина едет на Евро
Фото Андрія Ющака - УАФ
Полузащитник
"Чувствую себя таким счастливым и таким гордым, что помог нам квалифицироваться на ЕВРО на этой неделе.
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Я хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ. Не могу дождаться, чтобы представить нашу страну в Германии этим летом!", - написал Судаков в Инстаграм.
Напомним, что сборная Украины в своей группе Евро-2024 сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.
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