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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Судаков: Хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ

Национальная сборная Украины

Украина едет на Евро

Судаков: Хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ

Фото Андрія Ющака - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от выхода на Евро-2024 после победы над Исландией (2:1).

"Чувствую себя таким счастливым и таким гордым, что помог нам квалифицироваться на ЕВРО на этой неделе.

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Я хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ. Не могу дождаться, чтобы представить нашу страну в Германии этим летом!", - написал Судаков в Инстаграм.

Напомним, что сборная Украины в своей группе Евро-2024 сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.

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