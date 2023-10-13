Нидерланды – Франция 1:2. Мбаппе выводит команду Дешама на Евро-2024

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа B, седьмой тур

"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Вывеска этого матча была достаточно громкой. Встречались две мощные сборные, по крайней мере, если смотреть на имена и статус. Однако в итоге все снова завершилось победой французов.

Основная причина проблем “оранье” – это в составе. На каждую позицию у них по несколько потерь, в том числе и основной голкипер Флэккен в лазарете. Во Франции дела с этим гораздо лучше.

Уже на седьмой минуте хозяева вынимали мяч из сетки своих ворот: Мбаппе удачно завершил атаку "галльских петухов" после прострела Клауса. В общем, французы также преобладали и в игре, по крайней мере, в первой половине первого тайма. Дальше инициативу на себя взяли Нидерланды.

На 26-й минуте Верман получил шанс сравнять счет. Думфрис пролетел по флангу и отдал пас в центр под удар – полузащитник ПСВ пробил выше ворот. Можно было и лучше распорядиться этим редким моментом. Перед перерывом Меньян также дважды вмешался игру. К слову, у французов реального шанса, кроме забитого гола, не было.

Однако именно гости начали второй тайм с еще одного результативного удара. Его автором снова стал Мбаппе. Очень красивый выстрел вышел у 24-летнего нападающего. Это 42 гол Мбаппе в сборной Франции. Перегнал Килиан легенду Платини, у которого 41 точный удар. Лидирует в этом рейтинге бомбардиров Оливье Жиру с 54 голами.

Собственно, на этом игра могла и заканчиваться. Франция уже пассивно атаковала, а Нидерланды просто не могли создать ничего интересного. Только к концу встречи удалось внести интригу в игру. Гости прижались к своим воротам, благодаря чему удалось Нидерландам создать несколько моментов. Сначала Мален не реализовал свой шанс, а через несколько минут Гартман после великолепной стеночки с Бергуэйном забил дебютный гол в первом матче за сборную.

Далее разрыв в счете как мог и увеличиваться, так и снова быть равным. Мбаппе на 85 минуте попал в каркас ворот, а в компенсированное время прострел Гартмана чуть не замкнул Бергуэйн. Завершение поединка точно получилось горячим.

Впервые в этом отборе пропустила сборная Франции, однако в итоге набрала 18 очков из 18 возможных. "Галльские петухи" гарантированно квалифицировались на Евро-2024, сделав это параллельно с Бельгией и Португалией. У Нидерландов остались гостевые игры против Греции и Гибралтара и домашняя с Ирландией. Задача достаточно проста: набрать хотя бы семь очков. Тогда путевка на континентальное первенство в Германию гарантирована.

Нидерланды – Франция 1:2

Голы: Гартман 83 – Мбаппе 7, 53

Нидерланды: Вербругген – Геертрейда, ван Дейк (ван де Вен 80), Аке – Думфрис, де Рон (Виффер 46), Верман, Гартман – Рейндерс, Вегхорст (Мален 38), Симонс (Бергуэйн 80)

Франция: Меньян – Клаус (Густо 80), Конате, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес – Чуамени, Гризманн (Фофана 87), Рабио – Коман (Жира 71), Круг Муани (Тюрам 80), Мбаппе

Предупреждения: Верман 29, Думфрис 51