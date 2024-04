Германия готова предложить Юргену Клоппу должность главного тренера сборной

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии в 2025 году.

По информации источника, если Юлиан Нагельсманн откажется от продления контракта с Немецким футбольным союзом (DFB), тогда ассоциация предложить Юргену Клоппу должность главного тренера сборной Германии. Отмечается, что если 56-летный немецкий специалист откажется от предложения, а Нагельсманн все таки покинет сборную, исполняющим обязанности главного тренера сборной Германии станет Сандро Вагнер

If Julian Nagelsmann rejects a new deal with the DFB, the association wants to try to get Jürgen Klopp in 2025. Then he would have enough time for his sabbatical year and another year of preparation for the 2026 World Cup. Sandro Wagner, currently Nagelsmann’s assistant, could… pic.twitter.com/xLBpnJBmbA