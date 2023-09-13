Официально. Польша уволила Фернанду Сантуша после очередного поражения в отборе

Польская футбольная ассоциация официально объявила об увольнении Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной. У национальной команды 3 поражения в 5-ти матчах отбора на ЕВРО-2024.

Решение было принято после поражения от Албании (0:2) 10-го сентября.

"Выбор нового тренера сейчас является приоритетом правления, поэтому скоро мы объявим, когда состоится презентация нового тренера", - добавил президент Польской футбольной ассоциации.

Ранее польские СМИ утверждали , что Сантуш останется в должности главного тренера до конца квалификации на чемпионат Европы, то есть ещё на 3 матча, но, похоже, в футбольной ассоциации не захотели рисковать отбором и приняли решение уже сейчас.

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Польше предстоит сыграть в квалификации с Молдовой, Фарерскими островами и Чехией.