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Польша не уволит Сантуша до конца отбора – СМИ
Слишком дорого обошелся?
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Федерация футбола Польши приняла решение об увольнении Фернанду Сантуша, но произойдет это только после окончания отбора на ЕВРО-2024. У менеджера есть ещё 3 матча, чтобы улучшить результаты и спасти для национальной команды чемпионат Европы.
Таким образом Сантушу необходимо показывать максимум в матчах против Фарерских островов, Молдовы и Чехии.
Напомним, что сборная Польши одержала 2 победы и трижды проиграла в отборе на ЕВРО-2024. Удалось взять три очка только против Албании и Фарерских островов, а проиграла команда Сантуша Чехии, Молдове и той же Албании.
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