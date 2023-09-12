Польша не уволит Сантуша до конца отбора – СМИ

Федерация футбола Польши приняла решение об увольнении Фернанду Сантуша, но произойдет это только после окончания отбора на ЕВРО-2024. У менеджера есть ещё 3 матча, чтобы улучшить результаты и спасти для национальной команды чемпионат Европы.

Таким образом Сантушу необходимо показывать максимум в матчах против Фарерских островов, Молдовы и Чехии.

Напомним, что сборная Польши одержала 2 победы и трижды проиграла в отборе на ЕВРО-2024. Удалось взять три очка только против Албании и Фарерских островов, а проиграла команда Сантуша Чехии, Молдове и той же Албании.