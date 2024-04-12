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Маркевич: На Евро-2024 украинские болельщики в праве рассчитывать как минимум на четвертьфинал
Мирон Богданович оценил шансы нашей команды на Евро
фото - avfu.org.ua
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич в интервью "Команде №1" высказался о шансах сборной Украины на Евро-2024.
- На что может рассчитывать национальная сборная на Евро-2024?
- У нас подобрался очень сильный коллектив, хотя сине-желтые заставили нас понервничать во время матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы. Но главное, что был добыт положительный результат. Конечно, на подопечных Сергея Реброва давил психологический груз, а в таком футболисты не всегда могут продемонстрировать все свои лучшие качества, несмотря на это, команда справилась с волнением. Считаю, что в финальной части Евро сине-желтые покажут совсем другой футбол, более качественный. Считаю, что болельщики сборной Украины вправе рассчитывать как минимум на четвертьфинал.
- Наша группа на чемпионате Европы по именам не является самой сложной. Румынию и Словакию надо обыгрывать?
- Думаю, и с Бельгией можно тягаться. Там ничего страшного нет. Как я уже сказал, из группы мы должны выходить.
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