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Маркевич: На Евро-2024 украинские болельщики в праве рассчитывать как минимум на четвертьфинал

Национальная сборная Украины
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Мирон Богданович оценил шансы нашей команды на Евро

Маркевич: На Евро-2024 украинские болельщики в праве рассчитывать как минимум на четвертьфинал

фото - avfu.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич в интервью "Команде №1" высказался о шансах сборной Украины на Евро-2024.

- На что может рассчитывать национальная сборная на Евро-2024?

- У нас подобрался очень сильный коллектив, хотя сине-желтые заставили нас понервничать во время матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы. Но главное, что был добыт положительный результат. Конечно, на подопечных Сергея Реброва давил психологический груз, а в таком футболисты не всегда могут продемонстрировать все свои лучшие качества, несмотря на это, команда справилась с волнением. Считаю, что в финальной части Евро сине-желтые покажут совсем другой футбол, более качественный. Считаю, что болельщики сборной Украины вправе рассчитывать как минимум на четвертьфинал.

- Наша группа на чемпионате Европы по именам не является самой сложной. Румынию и Словакию надо обыгрывать?

- Думаю, и с Бельгией можно тягаться. Там ничего страшного нет. Как я уже сказал, из группы мы должны выходить.

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