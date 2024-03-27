Виталий Вернидуб: Нынешняя сборная — самая сильная из времен Независимости Украины

Ассистент главного тренера " Кривбасса " Виталий Вернидуб поделился впечатлениями от поединка Украина-Исландия (2:1).

- Сборная Украины пробилась на Евро. Какие эмоции испытываете внутри?

– Это большая радость. Тем более в такое время. Это нужно было. Я считаю, что нынешняя сборная — самая сильная из времен Независимости Украины. Поэтому эти ребята должны быть там и достойно представить нас на чемпионате Европы.

– Мы снова пропустили первыми. Почему так легко дали забить? Индивидуальные действия Гудмундссона, посадившего на газон Малиновского, способствовали голу.

— Сейчас такое время, что нет слабых каких команд. Все научились играть в футбол. Боснийцы или исландцы – классные команды. Если на бумаге это выглядит не слишком мощно, то на самом деле это иначе. У них хорошо поставлена игра от обороны. Они играли компактно и перекрывали все зоны. Поэтому им гораздо легче выбегать в атаки, когда за спинами наших ребят есть простор. Это очень тяжело нейтрализовать. Где-то высокий уровень и класс десятого номера удачно разобравшегося в ситуации сборной Исландии. А то, что Малиновский упал, это просто несчастный случай. А потом, когда уже было пространство, Гудмундссон и проявил свое мастерство. Я думаю, что Украина это и сама понимает без моего анализа. Они просмотрят все и исправят ошибки.

– Эффект Цыганкова, он сработал. Если бы он сыграл с боснийцами, там было бы острее впереди?

— Трудно говорить, что было бы или не было. Он вышел и сыграл, как фигура с большой буквы. Показал свой уровень и сделал разницу. По-моему, это очень мощно. Когда игрок травмирован, а все понимают его уровень и ждут возвращения, а затем он выходит на игру и делает погоду. Я думаю, что у него все равно был определенный дискомфорт. И он, невзирая на это, играл и показывал свой уровень. Это многого стоит. Ему можно аплодировать. Это еще раз подчеркивает, что для наших ребят страна и флаг дорогие. Они готовы за это сражаться.

— Выбор в пользу Яремчука удивил вас или все закономерно?

– Нет, не удивил. Довбик и Яремчук примерно на одном уровне. Это два достаточно высококвалифицированных игрока. И когда у тебя есть такие исполнители в составе, то можно делать ротацию без каких-либо последствий. Довбик играл больше в матче против Боснии и Герцеговины, Яремчук играл больше здесь. И нечему удивляться, тренер сделал все правильно. Он угадал с составом. Здесь просто два игрока мощные. А еще в воротах есть конкуренция между тремя голкиперами. Они очень высокого уровня игроки. Думаю, тренеру очень тяжело делать выбор. Это такая приятная головная боль.

— Судаков тоже провел хорошо игру, отдал две голевые передачи. Это плюс сколько миллионов в его казну?

— То, что он топ-футболист - это все понимают. Я не задумывался о деньгах и какова его цена. Думаю, что с его головой, техникой и мобильностью, которую он дает сборной и "Шахтеру", это большие деньги. А какие, так уже не мне судить. Знаю точно, что это великий футболист, имеющий большое будущее.

— И чего ждать Евро? У нас группа, из которой следует выходить.

– Все возможно. Главное, чтобы до старта форума все ребята были здоровы и имели хорошие функциональные кондиции после завершения клубного сезона. Это самое главное. Надо, чтобы подготовились и вышли на пик своей формы. Если это будет, то Бельгия и другие сборные будут очень бояться нас. Я в это верю. Это поколение, их ментальность, техническая и физическая подготовка очень на высоком уровне. У нас большие надежды, будем ждать Евро.

— Мы в четвертый раз подряд сыграем на чемпионате Европы. Лучший показатель – четвертьфинал Евро-2020. Эта сборная может превзойти этот результат?

— Я уверен. При определенных обстоятельствах мы можем показать очень приличный результат. Мы должны переплюнуть ту планку, которую поставили в прошлом Евро. Ребятам по силам и они могут это сделать. Я в это верю и думаю, что так будет.