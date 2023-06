Отбор на Евро-2024. Молдова - Польша 3:2. Шок для Кадры, защитник Александрии забил победный гол

Абсолютная сенсация. Возможно, главная за все июньское международное окно.

Польша тотально доминировала на поле до перерыва, забила два гола и создала достаточно моментов, чтобы забить еще 3-4, но Милик и Левандовский их запороли.

В тот момент, впрочем, это не казалось проблемой, ведь за весь первый тайм молдаване ни разу не пробили даже в сторону ворот Войцеха Щесного. Что с командами случилось в перерыве - это загадка всех загадок.

Если вкратце, Молдова внезапно побежала вперед, а расхоложенная Польша оказалась к этому совершенно неготовой, причем это касается всех линий.

FT: Moldova 3-2 Poland.



From going 2-0 up against the 171st ranked country in the world, to losing 3-2. pic.twitter.com/HlyjOqvYW8