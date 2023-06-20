Отбор на Евро-2024. Молдова - Польша 3:2. Шок для Кадры, защитник Александрии забил победный гол

Абсолютная сенсация. Возможно, главная за все июньское международное окно.

Польша тотально доминировала на поле до перерыва, забила два гола и создала достаточно моментов, чтобы забить еще 3-4, но Милик и Левандовский их запороли.

В тот момент, впрочем, это не казалось проблемой, ведь за весь первый тайм молдаване ни разу не пробили даже в сторону ворот Войцеха Щесного. Что с командами случилось в перерыве - это загадка всех загадок.

Если вкратце, Молдова внезапно побежала вперед, а расхоложенная Польша оказалась к этому совершенно неготовой, причем это касается всех линий.

FT: Moldova 3-2 Poland.



From going 2-0 up against the 171st ranked country in the world, to losing 3-2. pic.twitter.com/HlyjOqvYW8 — ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) June 20, 2023

Форвард иерусалимского "Бейтара" Ион Николеску забил трижды за 40 минут. Один гол арбитры отменили из-за толчка в штрафной, остальные два были легальными и очень красивыми. Первый - плотный удар низом с 23-24 метров; второй - сольный проход мимо двоих защитников и удар в дальний угол в противоход Щесному.

Благодаря дублю Николеску стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной с 12 голами, и обогнал он не кого-нибудь, а нынешнего тренера молдаван Сергея Клещенко!

Впрочем, и это еще не был финал. Поляки успели опозориться еще сильнее - на 85-й минуте Щесный неведомо куда побежал при стандарте, последовала повторная подача, и защитник "Александрии" Влад Бабогло головой забил третий гол Молдовы!

???? Moldova 3-2 Poland | Goal: Vladyslav Babohlopic.twitter.com/WPQHZ1nTBo — FootColic ⚽️ (@FootColic) June 20, 2023

Признайтесь честно, такого вы еще в футболе не видели. И никто не видел. Вероятно, это наибольшая победа за всю историю молдавской сборной, у которой теперь в таблице 5 очков - и это на 2 больше, чем у поляков. Лидирует же с 7 баллами Чехия.

4-й тур отбора на Евро-2024. Кишинев. "Зимбру"

Молдова - Польша - 3:2

Голы: Николеску, 48, 79, Бабогло, 85 - Милик, 12, Левандовский, 34

Молдова: Райлян - Крачун, Мудрак, Посмак - Ревенко, Бабогло, Дрос (Моцпан, 46), Рябчук - Кожокару, Николеску (Кожокари, 85), Дамашкан (Постолаки, 46)

Польша: Щесный - Франковский (Берешинский, 64), Кендзера, Беднарек, Кивер, Залевский (Каминский, 65) - С. Шиманьский, Д. Шиманський (Линетти, 83), Зелинский - Левандовский, Милик (Свидерский, 73)

Предупреждения: Бабогло, 51, Николеску, 81, Райлян, 89, Рябчук, 90+1

А вот здесь сенсации не случилось. Фаворит взял свое.

На искусственном газоне в Тосхавне традиционно мучаются и куда более классные команды, но Албания показала правильный настрой.

В первом тайме команды обменялись голами (викинги, естественно, забили после навеса со стандарта), а вот уже в начале второго слово взял талант "Интера" Кристиан Аслани. Его гол - украшение игрового дня; так закрутить издали в девятку способны только большие мастера.

В таблице после победы у Албании 6 баллов, и она занимает 2-е место. У Фарерских островов - одно очко в копилке.

4-й тур отбора на Евро-2024. Торсхавн. "Торсволлур"

Фарерские острова - Албания - 1:3

Голы: Феро, 45+1 - Байрами, 20, Аслани, 51, Мучи, 90+1

Албания: Бериша - Хюсай, Исмаили, Джимсити, Митай - Рамадани, Аслани (Баре, 89) - Асани (Мехмети, 75), Байрами (Мучи, 75), Сефери (Садику, 89) - Цикалеши (Узуни, 67)