Валерий Поркуян: Более высокий уровень мастерства сборной Украины в игре с исландцами сказался

Легендарный в прошлом украинский форвард Валерий Поркуян, который в 60-70-х годах защищал цвета сборной ссср и был участником двух чемпионатов мира, прокомментировал победу сборной Украины над Исландией в финале плей-офф квалификации Евро-2024.

- Для всей футбольной Украины получение путевки на финальную часть первенства Европы имеет большое значение, - делится мнением специалист. – Наша сборная шла к этой цели шаг за шагом, и я рад, что Сергею Реброву и его подопечным это удалось воплотить в жизнь. Во вторник во Вроцлаве сошлись два достойных соперника, класс одного из которых (а я имею ввиду Украину) оказался выше. Первая половина встречи с Исландией оказалась для наших ребят тяжелой, ведь островитяне играли достаточно организованно и не позволяли им создавать моменты. Ситуация несколько усложнилась, когда в одной из контратак исландцам удалось поразить наши ворота. Но после корректив, внесенных в раздевалке в перерыве матча, игра нашей национальной команды изменилась к лучшему. И хотя моменты были у обеих команд, уровень мастерства украинцев все же сказался.

Но как бы то ни было, а игрой сборной Украины в поединке с Исландией я доволен. Если сравнивать действия нашей команды во вчерашнем матче с предыдущим поединком - с Боснией и Герцоговиной, то заметно, что наши футболисты прибавили в игре. Лично мне понравились Судаков, Цыганков и Мудрик, действия которых позволили Украине достичь желаемого – выиграть путевку на чемпионат Европы. Теперь главное – плодотворно поработать в течение двух с половиной месяцев, чтобы подойти к финальной части континентального первенства во всеоружии. За национальную сборную мы будем болеть всей душой – и не только в Украине, а повсюду, где живут наши соотечественники. Когда команда Сергея Реброва недавно находилась на тренировочном сборе в Испании, в ее лагерь в Марбелью специально приезжали моя дочь с внуками. Дети были счастливы от контакта со сборниками, сфотографировавшись и взяв автографы у футболистов. Они пожелали нашей сборной успехов, и приятно, что за последнюю неделю сине-желтые нас дважды порадовали. Надеюсь, что так будет летом и на футбольных полях Германии.