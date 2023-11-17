Отбор на Евро-2024. Италия - Северная Македония 5:2. Нервный разгром

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Девятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Северная Македония 5:2

Голы: Дармиан 17, Кьеза 41, 45+4, Распадори 81, Эль-Шаарави 90+3 - Атанасов 52, 74

Нереализованный пенальти: Жоржиньо 40 (вратарь)

Италия: Доннарумма, Дармиан, Гатти, Ачерби, Димарко, Жоржиньо (Кристанте 60), Барелла, Бонавентура (Фраттези 60), Берарди (Эль-Шаарави 76), Распадори (Скамакка 90), Кьеза (Дзаньоло 60)

Северная Македония: Димитриевски, Димоски, Серафимов, Манев (Ашковски 46), Муслиу, Алиоски, Адеми (Атанасов 46), Элези (Алими 63), Элмас (Чурлинов 72), Барди, Миовски (М. Ристовски 46)

Предупреждения: Дзаньоло 72, Ачерби 90 - Чурлинов 79, Ашковски 80, М. Ристовски 84, Серафимов 87

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Итальянцы нервничают. Не уверены в себе. В силе своей сборной, в ее выходе на Евро. Пролет мимо двух Чемпионатов Мира подряд свеж в памяти и останется таким надолго. Как и непосредственно неудачи против Северной Македонии. Лишь одна победа в четырех предыдущих матчах против нее, ни одной - в двух домашних. Вылет от нее дома в плей-офф за выход на ЧМ-2022, унылая ничья с ней в сентябре.

Сегодня очередного македонского кошмара удалось избежать. В итоге даже разгромить. Хотя не без проблем. Отсутствие 12-ти игроков из-за травм и дисквалификаций, и прежде всего - ведущих защитников Ди Лоренцо и Бастони, опорника Локателли (и повреждение Кристанте) сказалось. Но в итоге счет открыл сменщик Ди Лоренцо. А Кьеза, от которого всегда ожидают быть травмированным, сделал дубль.

В принципе, в первые сорок минут аргументы в свою пользу могли представить обе сборные. Италия - огромное статистическое преимущество (75 процентов владения мячом), интенсивную вертикальную игру с постоянными пасами вперед. И по центру, и на фланги. Кьеза начал разрывать с первых минут, и его еле держали. Ну и главный аргумент - гол. Дармиан замкнул розыгрыш углового головой, даже не прыгая.

Вместе с тем, создали "адзурри" с игры немного. Комбинацию через центр уже в дебюте завершал Кьеза с не самого простого угла - Димитриевски отбил. Еще одну Федерико завершил ударом в защитника. А заброс с фланга Димарко слета замкнул неточно. Вот и все. К тому же, первый удар в матче нанес гость Элмас. С семи метров в очень хорошей ситуации замешкался и в итоге пробил в защитника.

Еще и Жоржиньо, вышедший в сборной впервые в каденции Спаллетти, сразу же захотел пробить 11-метровый (была рука Серафимова) и исполнил ужасно - слабо низом. То есть вернулся еще один кошмар Италии. Уже его четвертый неудачный пенальти за сборную подряд. В финале Евро, в двух матчах против Швейцарии в Отборе на Чемпионат Мира-2022, из-за чего итальянцы и попали в плей-офф. И вот еще один.

К счастью для хозяев, тут же освободился Кьеза. В борьбе справа с рикошетами Барелла в итоге отдал пас пяткой назад, а Федерико из-за пределов штрафной пробил низом. Вскоре он получил длинный заброс Берарди слева, закрутил, мяч попал в защитника и от него опустился по дуге за спину Димитриевски.

В начале второго тайма Кьеза чуть не добавил ассист пасом на ход Распадори. Но тот пробил слабовато. Да и македонцы с тремя заменами уже проснулись. Разыграли угловой, Алиоски навесил, Атанасов (замена), еще не забивавший за сборную, замкнул в упор головой. Тут же Распадори прострелил, Бонавентура и Барелла практически пробили вместе в упор - Димитриевски спас. Димарко закрутил - вновь вратарь.

Затем минут на 15 игра успокоилась, превратилась в вязкую битву. Итальянцы вроде бы ничего не позволяли. Но пропустили с удара Атанасова издали с рикошетом. И тогда уже пришлось просыпаться и ловить македонцев, пытавшихся сравнять. Удалось дважды. Барелла вновь вперед на ход, Распадори убрал защитника и попал в угол. Прострел Димарко слева назад - свободный Эль-Шаарави (замена) замкнул.

Итак, свое задание "адзурри" выполнили. Теперь против Украины им хватит ничьей. Их атакующий потенциал велик, скорости высоки, стремление играть вертикально в стиле Спаллетти очень похвально. Как и индивидуальные качества Кьезы, Бареллы, Распадори и других. Особенно команда сильна дома, где выиграла пять из шести последних матчей.

Впрочем, на весь матч команду не хватает. Да и перекос между домом и гостями в последнее время велик. И на Мальте, и в Северной Македонии, и в Англии, и в Австрии в последний год ей было гораздо тяжелее, чем в Италии. Должно быть тяжелее и в Германии в понедельник. И оборона хромает - в 11-ти последних матчах на всех полях не пропускала лишь от Мальты. Так что у сборной Украины есть шансы.