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Германия готовится к возможным атакам с помощью дронов во время Евро-2024
Правительство разрабатывает план борьбы с террористами
Getty Images/Global Images Ukraine
Германия вводит контроль на всех границах страны перед проведением Евро-2024, который состоится с 14 июня по 14 июля. Об этом сообщила министр внутренних дел Нэнси Фезер, сообщает Bild.
Эксперты по безопасности предупреждают, что война в Украине и операции хуситов в Персидском заливе показали, насколько опасными могут быть беспилотные дроны.
Офицер федеральной полиции Германии Андреас Роскопф добавил о важности усиления безопасности:
"Россия и Украина ведут первую в истории войну с помощью беспилотников. Также дроны используются в атаках западных торговых судов в Персидском заливе. Многие из этих беспилотников являются самодельными. Это дешевый, технически нетребовательный и быстро доступный продукт.
Беспилотники становятся одной из самых больших проблем. Хотя органы безопасности технически готовы к защите от дронов, нельзя исключать террористическую угрозу", - сказал Роскопф.
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