Германия готовится к возможным атакам с помощью дронов во время Евро-2024

Германия вводит контроль на всех границах страны перед проведением Евро-2024, который состоится с 14 июня по 14 июля. Об этом сообщила министр внутренних дел Нэнси Фезер, сообщает Bild.

Эксперты по безопасности предупреждают, что война в Украине и операции хуситов в Персидском заливе показали, насколько опасными могут быть беспилотные дроны.

Офицер федеральной полиции Германии Андреас Роскопф добавил о важности усиления безопасности: