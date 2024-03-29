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Сборная Украины - самая молодая сборная Евро-2024 по среднему возрасту стартового состава в отборочных матчах
25 лет и 272 дня
Фото Андрія Ющака - УАФ
Из всех 24 команд, которые квалифицировались на Евро-2024,
В 10 матчах отбора (8 поединков группы и 2 поединка плей-офф) средний возраст стартового состава нашей команды составил 25 лет и 272 дня.
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Из всех 53 команд в квалификации только Болгария (24 года, 278 дней) имела в среднем младший стартовый состав.
Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины в своей группе сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.
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