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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины - самая молодая сборная Евро-2024 по среднему возрасту стартового состава в отборочных матчах

Национальная сборная Украины
Обновлено

25 лет и 272 дня

Сборная Украины - самая молодая сборная Евро-2024 по среднему возрасту стартового состава в отборочных матчах

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Из всех 24 команд, которые квалифицировались на Евро-2024, Украина прошла отбор с самым молодым стартовым составом.

В 10 матчах отбора (8 поединков группы и 2 поединка плей-офф) средний возраст стартового состава нашей команды составил 25 лет и 272 дня.

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Из всех 53 команд в квалификации только Болгария (24 года, 278 дней) имела в среднем младший стартовый состав.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины в своей группе сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Черныш
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