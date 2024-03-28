ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рашфорд может пропустить Евро-2024 - дело не в травме
Маркусу придётся заслужить доверие тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд не гарантировал себе попадание в заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2024.
По информации The Telegraph, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт не впечатлён выступлениями форварда в этом сезоне, и примет окончательное решение уже по итогам кампании.
Согласно действующим правилам, в заявку команды Саутгейт может включить 23 игрока, но ряд тренеров настаивают на расширении квоты до 26 футболистов.
Также отмечается, что помимо Рашфорда, турнир может пропустить вингер "Челси" Рахим Стерлинг.
Популярное сейчас
- Более 150 единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше
- Будущее Крооса, новый клуб Жиру и худший трансфер Челси. Главные новости за 27 марта
- Известна группа сборной Украины на ЕВРО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ