Рашфорд может пропустить Евро-2024 - дело не в травме

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд не гарантировал себе попадание в заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2024.

По информации The Telegraph, главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт не впечатлён выступлениями форварда в этом сезоне, и примет окончательное решение уже по итогам кампании.

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Согласно действующим правилам, в заявку команды Саутгейт может включить 23 игрока, но ряд тренеров настаивают на расширении квоты до 26 футболистов.

Также отмечается, что помимо Рашфорда, турнир может пропустить вингер "Челси" Рахим Стерлинг.