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Тен Хаг рассказал о будущем Рашфорда в Манчестер Юнайтед
Маркус останется в английском клубе
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг слухи о возможной продаже вингера Маркуса Рашфорда.
"Мы бы не продлевали контракт с Маркусом в прошлом сезоне на четыре года с намерением продать его сейчас. Он должен быть частью проекта "Ман Юнайтед".
Рашфорд в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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