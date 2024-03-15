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Тен Хаг рассказал о будущем Рашфорда в Манчестер Юнайтед

Англия

Маркус останется в английском клубе

Тен Хаг рассказал о будущем Рашфорда в Манчестер Юнайтед

Фото: https://twitter.com/ManUtd

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг слухи о возможной продаже вингера Маркуса Рашфорда.

"Мы бы не продлевали контракт с Маркусом в прошлом сезоне на четыре года с намерением продать его сейчас. Он должен быть частью проекта "Ман Юнайтед".

Рашфорд в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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