Тен Хаг рассказал о будущем Рашфорда в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг слухи о возможной продаже вингера Маркуса Рашфорда.

"Мы бы не продлевали контракт с Маркусом в прошлом сезоне на четыре года с намерением продать его сейчас. Он должен быть частью проекта "Ман Юнайтед".