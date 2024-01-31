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Тен Хаг - про Рашфорда: Его дело закрыто
Коуч МЮ расставил все точки над і
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о последних событиях, связанных с нападающим команды Маркусом Рашфордом.
"Дело Рашфорда закрыто. Он взял на себя ответственность, всё остальное — вопросы внутреннего порядка. На этом всё. Недостаток уважения? Ничего общего с этим. Клуб опубликовал чёткое заявление, сейчас мы должны сконцентрироваться на победах в футбольных матчах", — приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо.
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Напомним, ранее форвард "МЮ" посетил ночной клуб в Белфасте, после чего остался вне заявки "манкунианцев" на матч против "Ньюпорта" (4:2) в Кубке Англии.
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