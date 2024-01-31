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Тен Хаг - про Рашфорда: Его дело закрыто

Англия

Коуч МЮ расставил все точки над і

Тен Хаг - про Рашфорда: Его дело закрыто

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о последних событиях, связанных с нападающим команды Маркусом Рашфордом.

"Дело Рашфорда закрыто. Он взял на себя ответственность, всё остальное — вопросы внутреннего порядка. На этом всё. Недостаток уважения? Ничего общего с этим. Клуб опубликовал чёткое заявление, сейчас мы должны сконцентрироваться на победах в футбольных матчах", — приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед: Рэшфорд взял на себя ответственность за свои действия

Напомним, ранее форвард "МЮ" посетил ночной клуб в Белфасте, после чего остался вне заявки "манкунианцев" на матч против "Ньюпорта" (4:2) в Кубке Англии.

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Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
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Опубликовал: Александр Бураков
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