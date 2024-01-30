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Манчестер Юнайтед: Рэшфорд взял на себя ответственность за свои действия
Ситуация улажена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" заявил, что форвард команды Маркус Рашфорд "взял на себя ответственность за свои действия" после сообщений, что его видели ночных клубах Северной Ирландии в среду и четверг вечером.
Игрок сборной Англии пропустил тренировку "Юнайтед" в пятницу после того, как сообщил о болезни, и не появился на поле в воскресном матче Кубка Англии против "Ньюпорта" (4:2).
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Как сообщает BBC, вопросом Рашфорда занимались Эрик Тен Хаг, футбольный директор Джон Мертог и временный исполнительный директор Патрик Стюарт. Маркус присутствовал на тренировочной площадке "манкунианцев" в понедельник вместе с братом Дуэйном, являющимся частью его представительной команды.
Отмечается, что форвард вернулся к тренировкам и сможет принять участие в следующем поединке "МЮ" против "Вулверхэмптона" в рамках 22-го тура АПЛ, который состоится 1 февраля.
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