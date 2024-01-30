Манчестер Юнайтед: Рэшфорд взял на себя ответственность за свои действия

"Манчестер Юнайтед" заявил, что форвард команды Маркус Рашфорд "взял на себя ответственность за свои действия" после сообщений, что его видели ночных клубах Северной Ирландии в среду и четверг вечером.

Игрок сборной Англии пропустил тренировку "Юнайтед" в пятницу после того, как сообщил о болезни, и не появился на поле в воскресном матче Кубка Англии против "Ньюпорта" (4:2).

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Как сообщает BBC, вопросом Рашфорда занимались Эрик Тен Хаг, футбольный директор Джон Мертог и временный исполнительный директор Патрик Стюарт. Маркус присутствовал на тренировочной площадке "манкунианцев" в понедельник вместе с братом Дуэйном, являющимся частью его представительной команды.

Отмечается, что форвард вернулся к тренировкам и сможет принять участие в следующем поединке "МЮ" против "Вулверхэмптона" в рамках 22-го тура АПЛ, который состоится 1 февраля.