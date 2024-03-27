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Бражко: Критика? Мы сами знали, что плохо сыграли с Боснией, и все
Хорошо, что все хорошо заканчивается
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко подвел итог матча с Исландией (2:1); наша сборная квалифицировалась на Евро-2024.
- Постоянно пропускаем, потом вырываем. Как это?
- Это плохо, что мы первыми пропускаем, а потом нужно отыгрываться. Нельзя так, нужно играть с первой минуты. Я очень счастлив, что мы порадовали всю страну, всех наших воинов. Мы играли за них, за всю страну. Да, первый тайм не очень получился, и я ошибся. Но надеюсь, что победой мы закрыли все вопросы и будем лучше играть на Евро.
- Много критики вылилось на команду. Это стимулировало или наоборот мешало?
- Мы не прям так все читали. Не нужно, мы сами знали, что мы плохо сыграли, и все. Готовились к следующей игре. Надо было побеждать любым способом.
- Как ты себя чувствовал? Казалось, ты бегал, покрывал огромную площадь. Сегодня у тебя была максимальная мотивация?
- Конечно, мотивация максимальная, потому что это игра за выход на Евро, нельзя подвести команду. Пытался помочь команде и надеюсь, что получилось. Самое главное, что мы победили.
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