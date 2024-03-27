Национальная сборная Украины
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Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1
Мгновения исторического матча - в объективе Александра Приходько
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Украина пробилась на Чемпионат Европы-2024. Это будет четвертый подряд Евро для национальной команды. Сложность пути "сине-желтых" к очередному первенству в полной мере проявилась в игре с Исландией. Украина снова пропустила первой, но во втором тайме собралась, и отыграла два гола. Мгновения исторического матча – в объективе фотокорреспондента UA-Футбол Александра Приходько.
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