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Национальная сборная Украины

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Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1

Национальная сборная Украины

Мгновения исторического матча - в объективе Александра Приходько

Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина пробилась на Чемпионат Европы-2024. Это будет четвертый подряд Евро для национальной команды. Сложность пути "сине-желтых" к очередному первенству в полной мере проявилась в игре с Исландией. Украина снова пропустила первой, но во втором тайме собралась, и отыграла два гола. Мгновения исторического матча – в объективе фотокорреспондента UA-Футбол Александра Приходько.

Фотогалерея

Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 1Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 2Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 3Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 4Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 5Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 6Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 7Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 8Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 9Камбэк, важность которого невозможно переоценить. 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ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 29Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 30Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 31Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 32Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 33Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 34Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 35Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 36Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 37Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 38Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 39Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 40Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 41Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 42Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 43Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 44Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 45Камбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1 - фото 46Камбэк, важность которого невозможно переоценить. 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