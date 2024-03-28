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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Агент: Если Судаков на Евро будет играть так, как в матче с Исландией, его цена может легко вырасти до 150 млн

Национальная сборная Украины

Большие турниры повышают стоимость игроков, хотя и не являются основополагающим фактором

Агент: Если Судаков на Евро будет играть так, как в матче с Исландией, его цена может легко вырасти до 150 млн

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Украинский футбольный агент Никита Швец высказал мнение, что участие сборной Украины на Евро-2024 увеличит стоимость игроков национальной команды.

"Безусловно, выступление на Евро очень положительно повлияет, как на стоимость наших футболистов, так и на их перспективы продажи в будущем. Ведь находиться в когорте сильнейших европейских сборных и принимать участие в главном футбольном турнире Европы является определенным уровнем качества, а это всегда привлекает внимание на трансферном рынке. А если нашей сборной еще и удастся выйти из группы, что лично для меня выглядит очень реалистичным сценарием, то это может привести к настоящему буму в спросе на украинских игроков.

Цена на игрока формируется не только на основании его выступлений за сборную. За основу все же берется его карьера на клубном уровне, а причастность к сборной своей страны – это уже дополнительный фактор, который добавляет уверенности для потенциального покупателя. Есть куча примеров, когда игрок постоянно играет за клуб, но в сборной на его позиции есть более сильный исполнитель. Поэтому игрового времени в сборной он получает меньше, но при условии, что эта сборная удачно выступит на Евро, его ценник непременно тоже возрастет.

Сможет ли удачное выступление Георгия Судакова на Евро-2024 увеличить его стоимость до 150 миллионов евро? Легко. Особенно если он продолжит стабильно демонстрировать тот футбол, который он показал нам в игре с Исландией", - сказал Швец.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2024 в 18:10
Нема дурних після Мудрика
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2024 в 18:10
Нема дурних після Мудрика
Ответить
0
0

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