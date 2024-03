Утешительный приз. Гол Исландии в ворота Украины признал лучшим голом раунда. ВИДЕО

Сборная Украина в плей-офф раунде отбора Евро-2024 обыграла Исландию (2:1) и пробилась в финальную часть турнира.

Гол в ворота сборной Украины в этом матче забил одноклубник Руслана Малиновского по "Дженоа", центрфорвард Альберт Гудмундссон.

И этот гол был признан УЕФА лучшим в плей-офф отбора на Евро-2024.

Что ж, это малое утешение для исландцев, хотя гол действительно вышел красивым.

Albert Gudmundsson's stunning strike is your Goal of the Play-offs ????⚽@AlipayPlus | #EQGOTT | #EURO2024 pic.twitter.com/iH4rksN74g