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Утешительный приз. Гол Исландии в ворота Украины признал лучшим голом раунда. ВИДЕО
Утешительный приз проигравшим
фото из свободных источников
Гол в ворота сборной Украины в этом матче забил одноклубник Руслана Малиновского по "Дженоа", центрфорвард Альберт Гудмундссон.
И этот гол был признан УЕФА лучшим в плей-офф отбора на Евро-2024.
Что ж, это малое утешение для исландцев, хотя гол действительно вышел красивым.
Albert Gudmundsson's stunning strike is your Goal of the Play-offs ????⚽@AlipayPlus | #EQGOTT | #EURO2024 pic.twitter.com/iH4rksN74g— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 28, 2024
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