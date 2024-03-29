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Национальная сборная Украины

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Утешительный приз. Гол Исландии в ворота Украины признал лучшим голом раунда. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Утешительный приз проигравшим

Утешительный приз. Гол Исландии в ворота Украины признал лучшим голом раунда. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украина в плей-офф раунде отбора Евро-2024 обыграла Исландию (2:1) и пробилась в финальную часть турнира.

Гол в ворота сборной Украины в этом матче забил одноклубник Руслана Малиновского по "Дженоа", центрфорвард Альберт Гудмундссон.

И этот гол был признан УЕФА лучшим в плей-офф отбора на Евро-2024.

Что ж, это малое утешение для исландцев, хотя гол действительно вышел красивым.

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