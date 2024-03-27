Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины во Вроцлаве сыграла финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Матч начался, казалось, неплохо, с преимуществом нашей команды. Но без вариантов, которые могли претендовать на гол.

Тем не менее, исландцы, на 30-й забили. Пара микроошибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.

Украина – Исландия 2:1

Голы: Цыганков (54), Мудрик (84) - Гудмундссон (30)

Обзор матча:

Гол Гудмундссона:

Гол Цыганкова:

Гол Мудрика: