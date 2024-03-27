  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Михайло Лозовий / UA-Football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины во Вроцлаве сыграла финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Матч начался, казалось, неплохо, с преимуществом нашей команды. Но без вариантов, которые могли претендовать на гол.

Тем не менее, исландцы, на 30-й забили. Пара микроошибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.

Украина – Исландия 2:1

Голы: Цыганков (54), Мудрик (84) - Гудмундссон (30)

Обзор матча:

Гол Гудмундссона:

Гол Цыганкова:

Гол Мудрика:

По теме
yellow-arrow
Борьба за прописку. ЛНЗ - Минай 1:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Дебютный гол Петряка и безопасный Штурм. Полесье - Штурм 3:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
Украина Исландия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Вуйко Мілько (Львів)
27.03.2024 в 01:24
горілки не старчило, пив всьо від глоду до зеленого горіха. пИтання одне/ альбо петріот збив птІцу Щастья два рАзи, альбо то є нІмці 84-88 .Бийте кіко зможите ми кіко схочим.Серце гріє про німців а як дивлюся то здому вигонят бо сі матюкаю ,баба каже жи внуки скоро будут знати ше їдну мову. То шо скажете буде футболь чи як завше в памперсі.....?????
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
Вуйко Мілько (Львів)
27.03.2024 в 01:24
горілки не старчило, пив всьо від глоду до зеленого горіха. пИтання одне/ альбо петріот збив птІцу Щастья два рАзи, альбо то є нІмці 84-88 .Бийте кіко зможите ми кіко схочим.Серце гріє про німців а як дивлюся то здому вигонят бо сі матюкаю ,баба каже жи внуки скоро будут знати ше їдну мову. То шо скажете буде футболь чи як завше в памперсі.....?????
Ответить
0
0
osadob07 (жмеринка)
26.03.2024 в 23:48
молодці,чудово
Ответить
1
0
megrivan (Курячі Лози)
26.03.2024 в 23:45
Всіх вітаю! Чудовий день з трьома перемогами! Вся Україна радіє!
Ответить
2
0
fanat_football (Херсон)
26.03.2024 в 22:57
Наші перед матчем завжди леви, на полі - котятки.
Ответить
0
0
fanat_football (Херсон)
26.03.2024 в 22:57
Наші перед матчем - леви, на полі - котятки.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости