Нас приняли в Европу. Украина – Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Михайло Лозовий / UA-Football
Сборная Украины во Вроцлаве сыграла финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.
Матч начался, казалось, неплохо, с преимуществом нашей команды. Но без вариантов, которые могли претендовать на гол.
Тем не менее, исландцы, на 30-й забили. Пара микроошибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.
Украина – Исландия 2:1
Голы: Цыганков (54), Мудрик (84) - Гудмундссон (30)
Обзор матча:
Гол Гудмундссона:
Гол Цыганкова:
Гол Мудрика:
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Вуйко Мілько (Львів)
27.03.2024 в 01:24
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