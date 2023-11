Отбор на Евро-2024. Испания - Грузия 3:1. Проиграла также и Барселона

Испания победила Грузию в матче, который не имел турнирного значения, но может иметь влияние на текущий клубный сезон.

Встреча началась сразу с гола "Фурии" - это Ферран Торрес классным навесом со штрафного нашел голову Ле Нормана.

Вскоре Гави мог удвоить счет ударом с полулета, но не забил, и сразу грузины выстрелили идеальной контратакой. Чакветадзе пустил в прорыв Хвичу, который легко обогнал Иньиго Мартинеса и пробил под штангу - 1:1.

Ну, а в середине первого тайма случилось главное событие - это Гави оступился на ровном месте и не смог продолжить матч. Уже в перерыве RFEF выпустила сообщение, мол, у хавбека "Барсы" "серьезное повреждение колена". Позже стало ясно, что речь о разрыве крестов. Это конец сезона для Гави.

???????? Gavi will be absent for a period of 6-8 months due to a tear in the cruciate ligament, according to the first tests.



He will miss the Euros and Olympic Games.



