Отбор на Евро-2024. Испания - Грузия 3:1. Проиграла также и Барселона

Испания победила Грузию в матче, который не имел турнирного значения, но может иметь влияние на текущий клубный сезон.

Встреча началась сразу с гола "Фурии" - это Ферран Торрес классным навесом со штрафного нашел голову Ле Нормана.

Вскоре Гави мог удвоить счет ударом с полулета, но не забил, и сразу грузины выстрелили идеальной контратакой. Чакветадзе пустил в прорыв Хвичу, который легко обогнал Иньиго Мартинеса и пробил под штангу - 1:1.

Ну, а в середине первого тайма случилось главное событие - это Гави оступился на ровном месте и не смог продолжить матч. Уже в перерыве RFEF выпустила сообщение, мол, у хавбека "Барсы" "серьезное повреждение колена". Позже стало ясно, что речь о разрыве крестов. Это конец сезона для Гави.

???????? Gavi will be absent for a period of 6-8 months due to a tear in the cruciate ligament, according to the first tests.



????❌ He will miss the Euros and Olympic Games.



GET WELL SOON ???? ????pic.twitter.com/ECOdEHQPrb — Olt Sports (@oltsport_) November 19, 2023

Уже без молодого центрхава Испания не особо давила Грузию в первом тайме, но после перерыва настрой был уже другой. Атака шла за атакой.

К чести гостей, они не потеряли структуру под этим давлением; не забыли про контратаки и как минимум дважды Хвича и Микаутадзе перспективно выбегали на чужую половину. Не их вина, что Испания просто на две головы сильнее.

На 55-й минуте Гайя идеально навесил на Феррана - и тот сделал счет 2:1.

На 72-й уже Лочошвили неудачно срезал мяч после подачи Ямаля - и так интрига была убита окончательно.

Испания завершает квалификацию на первом месте. Грузия же остается четвертой, но впереди у нее плей-офф за место на Евро и, конечно, главнее всего кавказцам как следует выступить там.

18 - Ferran Torres has scored 18 goals in 40 matches for the Spanish ???????? national team, only one fewer than the 19 he scored in 87 appearances for Barcelona in all competitions. Shark. pic.twitter.com/WeGNKbbOgs — OptaJose (@OptaJose) November 19, 2023

10-й тур отбора на Евро-2024. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

Испания - Грузия - 3:1

Голы: Ле Норман, 4, Ферран Торрес, 55, Лочошвили, 72 (автогол) - Кварацхелия, 10

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Иньиго Мартинес, Гайя - Гави (Сансет, 26), Родри (Субименди, 86), Фабиан Руис - Ферран Торрес (Ямаль, 66), Мората, Нико Уильямс (Рикельме, 86)

Грузия: Мамардашвили - Какабадзе (Мамучашвили, 90), Квирквелия, Кашия, Лочошвили, Азаров (Гочолеишвили, 78) - Чакветадзе (Альтунашвили, 90), Квеквескири (Меквабишвили, 60), Кочорашвили - Микаутадзе (Давиташвили, 60), Кварацхелия

Предупреждения: Родри, 56, Иньиго Мартинес, 90+3 - Кварацхелия, 75, Кашия, 83