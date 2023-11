Отбор на Евро-2024. Греция - Франция 2:2. Матч красивых голов

Франция после 14:0 с Гибралтаром ожидаемо прибегла к ротации, но ее лавка настолько длинна, что Греция, кажется, даже этого не заметила.

Греки часто играют на больших турнирах, но если говорить о победах над топ-сборными в официальных матчах, то последняя случалась - только не смейтесь! - в финале Евро-2004 над Португалией.

Отсюда и характер игры - хозяева начали с очень большим уважением. Мало подкатов, мало борьбы. Конечно, Францию это устраивало.

Гости валяли дурака первые полчаса, но затем включился Гризманн и пошли моменты. Сам Антуан попал в штангу после заброса из глубины. Ну, а Коло Муани с острого угла вколотил как надо - Влаходимос даже руки поднять не успел.

84 - Antoine Griezmann is appearing in his 84th consecutive game for France, while he is the only player with 100+ starts for European nations since 2014.



109 - Antoine Griezmann

96 - Toby Alderweireld

96 - Jan Vertonghen

95 - Kasper Schmeichel

94 - Granit Xhaka



Herculean. pic.twitter.com/2GkSqWvnDw