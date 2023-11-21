Отбор на Евро-2024. Греция - Франция 2:2. Матч красивых голов

Франция после 14:0 с Гибралтаром ожидаемо прибегла к ротации, но ее лавка настолько длинна, что Греция, кажется, даже этого не заметила.

Греки часто играют на больших турнирах, но если говорить о победах над топ-сборными в официальных матчах, то последняя случалась - только не смейтесь! - в финале Евро-2004 над Португалией.

Отсюда и характер игры - хозяева начали с очень большим уважением. Мало подкатов, мало борьбы. Конечно, Францию это устраивало.

Гости валяли дурака первые полчаса, но затем включился Гризманн и пошли моменты. Сам Антуан попал в штангу после заброса из глубины. Ну, а Коло Муани с острого угла вколотил как надо - Влаходимос даже руки поднять не успел.

84 - Antoine Griezmann is appearing in his 84th consecutive game for France, while he is the only player with 100+ starts for European nations since 2014.



109 - Antoine Griezmann

96 - Toby Alderweireld

96 - Jan Vertonghen

95 - Kasper Schmeichel

94 - Granit Xhaka



Herculean. pic.twitter.com/2GkSqWvnDw — OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2023

Наверное, французы надеялись, что похожий футбол будет и после перерыва, но тут внезапно проснулись греки. Раз запрессинговали, второй, третий - и вот уже Бакасетас эффектно приложился с лету из-за пределов штрафной - 1:1.

Прошло еще пять минут - и дежурный ляп в обороне от Кунде привел к легкому голу Иоаннидиса - 2:1!

В воздухе запахло сенсацией, и Дешам бегом выпустил Мбаппе, чтобы ее пресечь. Но забил не Килиан. Это Юсуф Фофана из "Монако" так пальнул издали, что теперь гранды АПЛ уже не имеют шанса не заметить его следующим летом. Шикарный гол.

What a banger ! Youssouf Fofanapic.twitter.com/G8tCvQUZhI — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 21, 2023

Ну, и на этом все. Ничья. Франция едет на Евро, Греция ждет плей-офф Лиги наций. Все очень ожидаемо, но и справедливо тоже.

10-й тур отбора на Евр-2024. Афины. "Айя София"

Греция - Франция - 2:2

Голы: Бакасетас, 56, Иоаннидис, 61 - Коло Муани, 42, Фофана, 74

Греция: Влаходимос - Рецос, Мавропанос, Хацидиакос - Рота (Салиакис, 85), Бухалакис, Галанопулос (Александропулос, 67), Бакасетас (Константелиас, 86), Яннулис - Масурас (Павлидис, 77), Иоаннидис (Зека, 77)

Франция: Самба - Кунде (Клосс, 64), Салиба, Люка Эрнандес (Дисаси, 85), Тео Эрнандес - Фофана, Рабьо - Дембеле (Коман, 65), Гризманн, Коло Муани (Мбаппе, 64) - Жиру (Тюрам, 70)

Предупреждения: Бухалакис, 34, Рецос, 40, Иоаннидис, 75 - Дембеле, 34, Фофана, 55, Гризманн, 90+2