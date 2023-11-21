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Мансано перекрыл Украине прямой путь на ЕВРО. Теперь большие ожидания от плей-офф. Обзор матча с Италией
Двадцать минут размышлений
EPA
Обсуждаем поединок между Украиной и Италией. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Матч ответил на множество вопросов: у Реброва есть команда, понятен ее уровень и перспективы. Тактика "сине-желтых" без мяча, оценка индивидуальных перформансов футболистов, слабая скамейка запасных и, конечно же, полный разбор эпизода с падением Мудрика в штрафной площадке Доннаруммы – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:51 – Настроение перед матчем, выбор состава от Реброва, тактический аспект и в целом о характере поединка;
04:26 – По индивидуальностям. Миколенко, Забарный, Судаков – титаны. Единственный, кто не порадовал, это Мудрик? А что с опорной зоной?
13:29 – Пенальти, очевидно, был. Почему Мансано не указал на точку?
17:52 – Что теперь дальше ждет сборную Украины?
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