Отбор на Евро-2024. Португалия справилась с Боснией

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа J. Третий тур

Лиссабон. "Да Луш"

Португалия - Босния и Герцеговина 3:0

Голы: Бернарду Силва 44, Бруну Фернандеш 77, 90+3

Португалия: Д. Кошта, Канселу, А. Силва, Диаш, Данилу Перейра, Геррейру (Семеду 78), Пальинья (Жота 87), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Отавиу 87), Криштиану Роналду, Феликс (Невеш 62)

Босния и Герцеговина: Шехич, Дедич, Ахметходжич, Саничанин, Баришич (Хамулич 71), Колашинац (Газибегович 78), Цимирот, Хаджиахметович (Тахирович 71), Пьянич (Прчич 78), Джеко (Варесанович 78), Стеванович

Предупреждения: Данилу Перейра 51 - Пьянич 41, Тахирович 84

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Сборная Бельгии Роберто Мартинеса отличалась уверенной игрой и результатами против более слабых команд. В этом плане группа его новой сборной - Португалии - попалась подходящая. Люксембург и Лихтенштейн убрали с общим счетом 10:0, затем настал черед Боснии. "Змеи" в 2022-ом году выиграли свою группу Лиги Наций, но все равно сменили тренера. И Фарук Хаджибегич начал с победы дома над Исландией и поражения в гостях от Словакии. Банально.

Вокруг сборной даже больше думали о матче против Люксембурга через три дня. Она еще и прилетела в Лиссабон с опозданием из-за технических проблем и на "Да Луш" не тренировалась вообще. Правда, и против такого соперника португальцы могли потерять очки. Они ведь специалисты по выстрелам себе в ногу в Отборочных турнирах. Постоянно упускают первое место и попадают в плей-офф. Но на этот раз путь кажется более четким и спокойным.

Ни о какой феерии и речи нет. Команда Мартинеса владела мячом 62 процента времени, но еле-еле вышла на десять ударов по воротам в добавленное время. Играла медленно, большей частью перекатывала мяч. В первые 20 минут и вовсе был нанесен один удар по воротам. Боснийцами. Гости до перерыва нравились больше. Диогу Коште пришлось отбивать удар Баришича, который, вообще-то, был прострелом. Джеко выскочил на вратаря, но пробил неточно.

И все же Португалия ушла на перерыв лидером. Геррейру прорвался слева, Роналду получил, отдал Фернандешу, а тот диагональю нашел Бернарду Силву.

Второй тайм вряд ли был намного более вдохновляющим. Усталость от тяжелого сезона чувствовалась. Но все же португальцы немного повысили темп и уж точно контролировали игру, перекрыв оборону. Еще и замена сработала. Невеш забросил, Фернандеш замкнул головой. А в самой концовке вратари обменялись сложными сейвами, Шехич также не сумел отбить удар Фернандеша, подхватившего мяч после отскока.

Неяркая, но спокойная победа Португалии. Ясно, кто лидер в этой группе.