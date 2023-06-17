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Отбор на Евро-2024. Португалия справилась с Боснией
Неярко, но спокойно
Фото: twitter.com/RoyalBelgianFA
Отборочный турнир на Евро-2024. Группа J. Третий тур
Лиссабон. "Да Луш"
Португалия - Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Бернарду Силва 44, Бруну Фернандеш 77, 90+3
Португалия: Д. Кошта, Канселу, А. Силва, Диаш, Данилу Перейра, Геррейру (Семеду 78), Пальинья (Жота 87), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Отавиу 87), Криштиану Роналду, Феликс (Невеш 62)
Босния и Герцеговина: Шехич, Дедич, Ахметходжич, Саничанин, Баришич (Хамулич 71), Колашинац (Газибегович 78), Цимирот, Хаджиахметович (Тахирович 71), Пьянич (Прчич 78), Джеко (Варесанович 78), Стеванович
Предупреждения: Данилу Перейра 51 - Пьянич 41, Тахирович 84
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
Сборная Бельгии Роберто Мартинеса отличалась уверенной игрой и результатами против более слабых команд. В этом плане группа его новой сборной - Португалии - попалась подходящая. Люксембург и Лихтенштейн убрали с общим счетом 10:0, затем настал черед Боснии. "Змеи" в 2022-ом году выиграли свою группу Лиги Наций, но все равно сменили тренера. И Фарук Хаджибегич начал с победы дома над Исландией и поражения в гостях от Словакии. Банально.
Вокруг сборной даже больше думали о матче против Люксембурга через три дня. Она еще и прилетела в Лиссабон с опозданием из-за технических проблем и на "Да Луш" не тренировалась вообще. Правда, и против такого соперника португальцы могли потерять очки. Они ведь специалисты по выстрелам себе в ногу в Отборочных турнирах. Постоянно упускают первое место и попадают в плей-офф. Но на этот раз путь кажется более четким и спокойным.
Ни о какой феерии и речи нет. Команда Мартинеса владела мячом 62 процента времени, но еле-еле вышла на десять ударов по воротам в добавленное время. Играла медленно, большей частью перекатывала мяч. В первые 20 минут и вовсе был нанесен один удар по воротам. Боснийцами. Гости до перерыва нравились больше. Диогу Коште пришлось отбивать удар Баришича, который, вообще-то, был прострелом. Джеко выскочил на вратаря, но пробил неточно.
И все же Португалия ушла на перерыв лидером. Геррейру прорвался слева, Роналду получил, отдал Фернандешу, а тот диагональю нашел Бернарду Силву.
Второй тайм вряд ли был намного более вдохновляющим. Усталость от тяжелого сезона чувствовалась. Но все же португальцы немного повысили темп и уж точно контролировали игру, перекрыв оборону. Еще и замена сработала. Невеш забросил, Фернандеш замкнул головой. А в самой концовке вратари обменялись сложными сейвами, Шехич также не сумел отбить удар Фернандеша, подхватившего мяч после отскока.
Неяркая, но спокойная победа Португалии. Ясно, кто лидер в этой группе.
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