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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невероятный Хвича, легендарный француз в тренерском кресле и особый стиль игры. Как Сакартвело пишет историю

ЕВРО-2024

Единственный дебютант чемпионата Европы

Невероятный Хвича, легендарный француз в тренерском кресле и особый стиль игры. Как Сакартвело пишет историю

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Илья Москаленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник определился окончательный состав участников Евро-2024 в Германии. Главным событием дня была волевая победа сборной Украины. Но за несколько часов до триумфа нашей сборной произошло очень незаурядное событие: Грузия победила Грецию в серии пенальти и попала в финальную стадию Евро. Событие по-настоящему незаурядное, потому что до этого Грузия никогда не играла ни на Евро, ни на Чемпионате Мира. Также они стали единственными дебютантами среди участников предстоящего чемпионата Европы. За историю независимости страны они 14 раз безуспешно играли в отборочных турнирах, но с 15-й попытки таки добрались до заветного турнира.

Содержание

Шанс на чудо команде из Сакартвело дала Лига Наций. Распространенная история для этого отбора

Грузия не впечатлила в группе квалификации к Евро. Местами они играли очень хорошо. Например, можно отметить ничейные результаты с Норвегией (1:1) и Шотландией (2:2). Причем в матче с шотландцами, Грузия была очень близка к победе, но пропустила второй гол на 93-й минуте. Однако 8 очков в 8-ми матчах не дадут возможности сыграть в плей-офф.

Невероятный Хвича, легендарный француз в тренерском кресле и особый стиль игры. Как Сакартвело пишет историю - изображение 1

Подобно Боснии и Исландии, команде помогла Лига Наций. В сезоне 22/23 Грузия играла в дивизионе С и играла прекрасно. В группе с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром они лишь в одном матче потеряли очки, сыграв нулевую ничью с Болгарией. Как итог: в шести матчах они набрали 16 очков с разницей забитых/пропущенных 16:3. Победа в этой группа дала Грузии право сыграть в плей-офф квалификации.

Полуфинал против Люксембурга начинался довольно ровно. Только гол "в раздевалку" на 40-й минуте дал Грузии преимущество. В начале второго тайма Херсон Родригеш мог сравнивать счет, но его гол не был засчитан. А затем произошло удаление защитника Люксембурга Шано, после чего на 63-й минуте Грузия удвоила преимущество. В большинстве они спокойно довели матч до победы – 2:0. Не помешало даже отсутствие Кварацхелии.

В финале плей-офф грузинская команда играла против Греции. С самого начала Греция захватила инициативу и значительно больше атаковала. Но именно это было и нужно Грузии. Они качественно сыграли в защите и почти полностью ограничили атаку соперника. Несмотря на владение мячом более 60% в основное время, Греция даже не смогла на удар в створ. В экстратаймах они дважды попали по воротам Мамардашвили, это была довольно легкая работа для голкипера. Но даже в последние полчаса игры Грузия была немного острее.

Впрочем, забить никому из них так и не удалось. Поэтому судьба команд решалась в серии пенальти, где сильнее оказалась именно Грузия. Интересно, что штатные пенальтисты команде не помогли: Хвича до серии не доиграл, а Жорж Микаутадзе, который исполняет пенальти и в своем клубе также – промахнулся. Помогли Георгий Мамардашвили, который отразил один удар, и лучший пенальтист Греции Георгиос Якумакис, который тоже не попал по воротам.

Построил эту сборную легендарный игрок "Байерна", который до этого 4 года не тренировал никого

Архитектором успеха этой команды является французский тренер Вилли Саньйоль. Да-да, вам не послышалось. Легендарный защитник французской сборной и мюнхенского "Байерна" сейчас возглавляет сборную Грузии. Победитель Лиги Чемпионов в составе "Байерна" завершил карьеру в 32 года из-за травм. Затем он поработал в системе сборной Франции.

Первую работу тренером на взрослом уровне он получил в 2014-м году – возглавил "Бордо". Первый год был великолепным: 6-е место в Лиге 1 и победы над "Монако" и "ПСЖ". Во втором сезоне его команда смогла квалифицироваться в Лигу Европы, но в марте Вилли был уволен из-за плохих результатов. В 2017-м французский тренер ненадолго присоединился к тренерскому штабу Карло Анчелотти в родном "Байерне". Впрочем, уже в сентябре Карлетто был уволен. Саньйоль даже на один матч стал главным тренером клуба, но ушел после прихода Юппа Хайнкеса.

Невероятный Хвича, легендарный француз в тренерском кресле и особый стиль игры. Как Сакартвело пишет историю - изображение 2

После 4-летней паузы Вилли возглавил сборную Грузии. Интересно, что назначил его бывший игрок "Шальке" Леван Кобиашвили, с которым они были соперниками на поле во времена выступлений за "Байерн". Но работать в паре у них получилось не хуже, чем соперничать друг с другом. Саньйоль стал главным тренером команды в 2021-м году и с того времени начался прогресс. Победа в группе Лиги Наций – именно его тренерская заслуга. То же самое можно сказать и об обеих победах в плей-офф квалификации к Евро.

Для игры Сакартвело не нужен мяч. Очень низкий оборонительный блок сочетается с интересными атаками

Команда Вилли Саньйоля имеет свой ярко выраженный стиль игры. Они вообще не стремятся владеть мячом, если сказать точнее, то даже отдают владение мячом сопернику. В квалификации к Евро их среднее владение за матч было чуть больше 40%. Это 43-й результат среди всех 53 участников отбора. Но интереснее, что даже в Лиге Наций дивизиона С, где Грузия играла против равных соперников, они очень мало владели мячом. 3 победы в четырёх матчах против Болгарии и Северной Македонии подопечные Саньйоля добыли с владением 39%, 41% и 42%. Единственный матч той Лиги Наций, в котором они много владели мячом, сборная Грузии выиграть не смогла – 59% владения и ничья 0:0 против Болгарии. Для сравнения даже с Кипром было 54% и 56%.

Также команда Саньйоля почти полностью отказывается от прессинга и выбирает даже не средний блок, а низкий. Они проводят в среднем 36% матча на трети поля у своих ворот. Среди всех команд отбора этот показатель больше лишь у Азербайджана, Сан-Марино, Лихтенштейна и Гибралтара.

И довольно нетипично для подобного стиля, что они нечасто подают с фланга. Девять фланговых кроссов за игру – это очень мало. Это ТОП-5 результат с конца в этом отборе. Особенно, если учитывать, что позиционно эта команда почти не атакует. Также у них довольно малый процент длинных передач. Это все подводит к тому, что, несмотря на отказ от владения и ультра-низкий блок, Сакартвело пытается атаковать быстрыми контрактами. Но при этом преимущественно благодаря дриблингу и коротким передачам. А моменты они создают через забегания и комбинации.

Невероятный Хвича, легендарный француз в тренерском кресле и особый стиль игры. Как Сакартвело пишет историю - изображение 3

Конечно, в такой модели игры ключевую роль будет играть скорость игроков и умение вовремя принять решение. А количество моментов напрямую зависит от индивидуальных действий игроков. Поэтому именно о них мы и поговорим.

Хвича – не только лицо своей сборной. Он – двигатель команды

Когда мы говорим о сборной Грузии, то образ Хвичи Кварацхелии возникает сам собой. Конечно же, игрок, которого часто без иронии называют "Кварадоной", был назначен стать лицом своей национальной команды. Прошлый сезон в "Наполи" был действительно эйфорическим. Сам Хвича демонстрировал невероятные индивидуальные выступления: обыгрывал всех, кто попадался на его пути, забивал голы, ассистировал и постоянно был в центре внимания медиа. И это все в дебютном сезоне на уровне топ-чемпионатов.

Кроме личных успехов было несколько важнее – результаты команды. "Наполи" взял первое Скудетто за 33 года и впервые после того, как из клуба ушел Диего Марадона. А еще был четвертьфинал Лиги Чемпионов. Кварацхелия доказал, что может быть не просто эффектным дриблером, а эффективным игроком амбициозной команды, борющейся за трофеи.

Текущий сезон стал болезненным ударом, разбившим эйфорию предыдущего. Спалетти ушел, результаты просели, игрок потерял кураж и просел в эффективности. На начало января Хвича имел лишь пять голов и два ассиста. Впрочем, приход Франческо Кольцони оживил вингера: под руководством итальянца он забил четыре гола в семи матчах.

Невероятный Хвича, легендарный француз в тренерском кресле и особый стиль игры. Как Сакартвело пишет историю - изображение 4

Все это время Кварацхелия также был двигателем своей национальной команды. В составе Грузии он сыграл 29 матчей, в которых забил 15 (!) голов и отдал 5 ассистов. Уже в 23 года Хвича ворвался в ТОП-3 лучших бомбардиров в истории своей сборной. Чтобы стать лучшим осталось забить лишь 12 голов. Вопрос времени. Он не просто является наиболее статусным в сборной, он – важнейший игрок этой команды. Об этом говорит и результативность: 5 из всех 12-ти голов Грузии в отборе к Евро были забиты при непосредственном участии Хвичи.

Старые знакомые

Кроме известного игрока "Наполи" украинский болельщик может увидеть много знакомых лиц. Здесь есть и молодые игроки "Шахтера" Георгий Гочолейшвили и Иракли Азарови. И легендарный Джаба Канкава, который все еще в игре и даже сыграл 10 матчей в еврокубках за "Слован" в этом сезоне.

Также здесь воспитанник киевского "Динамо" и победитель молодежного Евро-2019 в составе Украины – Георгий Цитаишвили. Учитывая уровень исполнителей в составе нашей сборной, его решение выступать за Грузию выглядит логичным. Хотя сейчас он далек от статуса основного игрока, но во время Лиги Наций 22/23 (благодаря которой Грузия и получила право играть в плей-офф) он был действительно важным. Тогда Георгий забил 1 гол и отдал два ассиста в пяти матчах.

Опытный нападающий из Второй Бундеслиги, лидер "Штурма", пара ветеранов в центре защиты и мощный голкипер. Кто делал результаты Сакартвело?

В атаке Грузии феерит не только Хвича, партнеры также стараются не отставать. Среди них центральный нападающий Буду Зивзивадзе. 30-летний форвард провел всю карьеру в Грузии и Венгрии, но зимой 2023-го переехал в "Карлсруэ" из Второй Бундеслиги. В этом году на его счету уже 10 голов в 24-х матчах. В квалификации к Евро на его счету три гола в восьми матчах. Именно его дубль помог команде пройти сборную Люксембурга в отсутствие Кварацхелии.

Также свой атакующий вклад внесли Жорж Микаутадзе из "Метца" (аренда из "Аякса") и Георгий Чакветадзе из "Уотфорда". Микаутадзе сыграл во всех матчах квалификации, почти всегда выходил в старте и забил три гола. У Чакветадзе пока что тяжело идут дела на клубном уровне. Травмы очень мешают. Последний раз он забил больше одного гола в чемпионате пять лет назад. В текущем сезоне Чемпионшипа у него один гол и три ассиста в 31-м матче в составе "Уотфорда". Зато в сборной дела идут значительно лучше. Чтобы повторить клубные показатели (1+3) в составе сборной ему понадобилось лишь в шести матчах квалификации выйти в старте.

Лучшим игроком в команде после Хвичи статистические порталы называют центрального полузащитника Отара Китеишвили. Последние шесть сезонов он провел в австрийском "Штурме" и все это время является одним из ключевых игроков. Клуб регулярно играет в еврокубках, а в этом году – даже борется за чемпионство с "Зальцбургом". Если Хвича является двигателем этой команды, который дает ей толчок и энергию, то Китеишвили – мозг, который направляет атаки и диктует темп игры. В команде Отар отдает наибольшее количество передач за игру, пасует даже чаще центральных защитников. К этому он также добавляет 2,4 успешных попытки дриблинга за игру (2-й в команде, угадайте после кого) и 1,2 ключевых передачи (тоже 2-й в команде).

Невероятный Хвича, легендарный француз в тренерском кресле и особый стиль игры. Как Сакартвело пишет историю - изображение 5

Также стоит больше сказать об Иракли Азарови. Левый вингбек "Шахтера" – не просто рядовой игрок команды. Он регулярно подключается к атаке и пользуется пространством на фланге, которое создает дриблинг Хвичи. И делает это успешно: является лучшим в команде по ключевым передачам (1,7 за игру), а также делает 1,3 успешных попытки дриблинга. Неплохие показатели для защитника.

В центре защиты команды играет опытный дуэт: Соломон Квирквелия и Гурам Кашия. Да, в этом отборе качество защиты вызывало сомнения: команда пропустила аж 18 голов в 8-ит матчах. Но 10 из них были пропущены в двух матчах против Испании, поэтому на это можно сделать скидку. Как бы там ни было, в самый ответственный момент связка сделала то, что было необходимо. В обоих матчах плей-офф Грузия сыграла "на ноль" и сохраняла свои ворота от пропущенных в течение 210-ти минут. К тому же, в Лиге Наций защита Сакартвело не дала забить соперникам в четырех матчах из шести.

Кроме этого, Кашия – капитан и рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей. Поэтому его влияние в раздевалке еще больше, чем на поле.

Также важным игроком является Георгий Мамардашвили из "Валенсии". Он железный основной голкипер сборной, а также один из самых перспективных вратарей Европы. Выбранный тренером стиль игры создает Георгию довольно много работы. В матчах отбора он делал в среднем 4 сейва за игру. Чаще отражали удары только голкиперы Андорры, Лихтенштейна, Армении и Гибралтара. Можно сказать, что Мамардашвили со своей задачей справился:

  • 4 клин-шита в матчах Лиги Наций;
  • 2 клин-шита в матчах плей-офф квалификации;
  • отраженный пенальти в важнейшей серии в истории сборной.

***

Летом команда из Сакартверло сыграет на Евро. Не факт, что турнир станет для них успешным. Сам факт участие в нем уже является огромным успехом для целой нации. Впрочем, там они будут играть в группе с Португалией, Чехией и Турцией. А формат турнира дает возможность выйти в плей-офф даже с третьего места. Учитывая то, что играть в оборонительном стиле для команды Саньйоля не ново, то, возможно, можно ожидать еще несколько сенсационных результатов от этих ребят.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.