Невероятный Хвича, легендарный француз в тренерском кресле и особый стиль игры. Как Сакартвело пишет историю

Во вторник определился окончательный состав участников Евро-2024 в Германии. Главным событием дня была волевая победа сборной Украины. Но за несколько часов до триумфа нашей сборной произошло очень незаурядное событие: Грузия победила Грецию в серии пенальти и попала в финальную стадию Евро. Событие по-настоящему незаурядное, потому что до этого Грузия никогда не играла ни на Евро, ни на Чемпионате Мира. Также они стали единственными дебютантами среди участников предстоящего чемпионата Европы. За историю независимости страны они 14 раз безуспешно играли в отборочных турнирах, но с 15-й попытки таки добрались до заветного турнира.

Шанс на чудо команде из Сакартвело дала Лига Наций. Распространенная история для этого отбора

Грузия не впечатлила в группе квалификации к Евро. Местами они играли очень хорошо. Например, можно отметить ничейные результаты с Норвегией (1:1) и Шотландией (2:2). Причем в матче с шотландцами, Грузия была очень близка к победе, но пропустила второй гол на 93-й минуте. Однако 8 очков в 8-ми матчах не дадут возможности сыграть в плей-офф.

Подобно Боснии и Исландии, команде помогла Лига Наций. В сезоне 22/23 Грузия играла в дивизионе С и играла прекрасно. В группе с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром они лишь в одном матче потеряли очки, сыграв нулевую ничью с Болгарией. Как итог: в шести матчах они набрали 16 очков с разницей забитых/пропущенных 16:3. Победа в этой группа дала Грузии право сыграть в плей-офф квалификации.

Полуфинал против Люксембурга начинался довольно ровно. Только гол "в раздевалку" на 40-й минуте дал Грузии преимущество. В начале второго тайма Херсон Родригеш мог сравнивать счет, но его гол не был засчитан. А затем произошло удаление защитника Люксембурга Шано, после чего на 63-й минуте Грузия удвоила преимущество. В большинстве они спокойно довели матч до победы – 2:0. Не помешало даже отсутствие Кварацхелии.

В финале плей-офф грузинская команда играла против Греции. С самого начала Греция захватила инициативу и значительно больше атаковала. Но именно это было и нужно Грузии. Они качественно сыграли в защите и почти полностью ограничили атаку соперника. Несмотря на владение мячом более 60% в основное время, Греция даже не смогла на удар в створ. В экстратаймах они дважды попали по воротам Мамардашвили, это была довольно легкая работа для голкипера. Но даже в последние полчаса игры Грузия была немного острее.

Впрочем, забить никому из них так и не удалось. Поэтому судьба команд решалась в серии пенальти, где сильнее оказалась именно Грузия. Интересно, что штатные пенальтисты команде не помогли: Хвича до серии не доиграл, а Жорж Микаутадзе, который исполняет пенальти и в своем клубе также – промахнулся. Помогли Георгий Мамардашвили, который отразил один удар, и лучший пенальтист Греции Георгиос Якумакис, который тоже не попал по воротам.

Построил эту сборную легендарный игрок "Байерна", который до этого 4 года не тренировал никого

Архитектором успеха этой команды является французский тренер Вилли Саньйоль. Да-да, вам не послышалось. Легендарный защитник французской сборной и мюнхенского "Байерна" сейчас возглавляет сборную Грузии. Победитель Лиги Чемпионов в составе "Байерна" завершил карьеру в 32 года из-за травм. Затем он поработал в системе сборной Франции.

Первую работу тренером на взрослом уровне он получил в 2014-м году – возглавил "Бордо". Первый год был великолепным: 6-е место в Лиге 1 и победы над "Монако" и "ПСЖ". Во втором сезоне его команда смогла квалифицироваться в Лигу Европы, но в марте Вилли был уволен из-за плохих результатов. В 2017-м французский тренер ненадолго присоединился к тренерскому штабу Карло Анчелотти в родном "Байерне". Впрочем, уже в сентябре Карлетто был уволен. Саньйоль даже на один матч стал главным тренером клуба, но ушел после прихода Юппа Хайнкеса.

После 4-летней паузы Вилли возглавил сборную Грузии. Интересно, что назначил его бывший игрок "Шальке" Леван Кобиашвили, с которым они были соперниками на поле во времена выступлений за "Байерн". Но работать в паре у них получилось не хуже, чем соперничать друг с другом. Саньйоль стал главным тренером команды в 2021-м году и с того времени начался прогресс. Победа в группе Лиги Наций – именно его тренерская заслуга. То же самое можно сказать и об обеих победах в плей-офф квалификации к Евро.

Для игры Сакартвело не нужен мяч. Очень низкий оборонительный блок сочетается с интересными атаками

Команда Вилли Саньйоля имеет свой ярко выраженный стиль игры. Они вообще не стремятся владеть мячом, если сказать точнее, то даже отдают владение мячом сопернику. В квалификации к Евро их среднее владение за матч было чуть больше 40%. Это 43-й результат среди всех 53 участников отбора. Но интереснее, что даже в Лиге Наций дивизиона С, где Грузия играла против равных соперников, они очень мало владели мячом. 3 победы в четырёх матчах против Болгарии и Северной Македонии подопечные Саньйоля добыли с владением 39%, 41% и 42%. Единственный матч той Лиги Наций, в котором они много владели мячом, сборная Грузии выиграть не смогла – 59% владения и ничья 0:0 против Болгарии. Для сравнения даже с Кипром было 54% и 56%.

Также команда Саньйоля почти полностью отказывается от прессинга и выбирает даже не средний блок, а низкий. Они проводят в среднем 36% матча на трети поля у своих ворот. Среди всех команд отбора этот показатель больше лишь у Азербайджана, Сан-Марино, Лихтенштейна и Гибралтара.

И довольно нетипично для подобного стиля, что они нечасто подают с фланга. Девять фланговых кроссов за игру – это очень мало. Это ТОП-5 результат с конца в этом отборе. Особенно, если учитывать, что позиционно эта команда почти не атакует. Также у них довольно малый процент длинных передач. Это все подводит к тому, что, несмотря на отказ от владения и ультра-низкий блок, Сакартвело пытается атаковать быстрыми контрактами. Но при этом преимущественно благодаря дриблингу и коротким передачам. А моменты они создают через забегания и комбинации.

Конечно, в такой модели игры ключевую роль будет играть скорость игроков и умение вовремя принять решение. А количество моментов напрямую зависит от индивидуальных действий игроков. Поэтому именно о них мы и поговорим.

Хвича – не только лицо своей сборной. Он – двигатель команды

Когда мы говорим о сборной Грузии, то образ Хвичи Кварацхелии возникает сам собой. Конечно же, игрок, которого часто без иронии называют "Кварадоной", был назначен стать лицом своей национальной команды. Прошлый сезон в "Наполи" был действительно эйфорическим. Сам Хвича демонстрировал невероятные индивидуальные выступления: обыгрывал всех, кто попадался на его пути, забивал голы, ассистировал и постоянно был в центре внимания медиа. И это все в дебютном сезоне на уровне топ-чемпионатов.

Кроме личных успехов было несколько важнее – результаты команды. "Наполи" взял первое Скудетто за 33 года и впервые после того, как из клуба ушел Диего Марадона. А еще был четвертьфинал Лиги Чемпионов. Кварацхелия доказал, что может быть не просто эффектным дриблером, а эффективным игроком амбициозной команды, борющейся за трофеи.

Текущий сезон стал болезненным ударом, разбившим эйфорию предыдущего. Спалетти ушел, результаты просели, игрок потерял кураж и просел в эффективности. На начало января Хвича имел лишь пять голов и два ассиста. Впрочем, приход Франческо Кольцони оживил вингера: под руководством итальянца он забил четыре гола в семи матчах.

Все это время Кварацхелия также был двигателем своей национальной команды. В составе Грузии он сыграл 29 матчей, в которых забил 15 (!) голов и отдал 5 ассистов. Уже в 23 года Хвича ворвался в ТОП-3 лучших бомбардиров в истории своей сборной. Чтобы стать лучшим осталось забить лишь 12 голов. Вопрос времени. Он не просто является наиболее статусным в сборной, он – важнейший игрок этой команды. Об этом говорит и результативность: 5 из всех 12-ти голов Грузии в отборе к Евро были забиты при непосредственном участии Хвичи.

Старые знакомые

Кроме известного игрока "Наполи" украинский болельщик может увидеть много знакомых лиц. Здесь есть и молодые игроки "Шахтера" Георгий Гочолейшвили и Иракли Азарови. И легендарный Джаба Канкава, который все еще в игре и даже сыграл 10 матчей в еврокубках за "Слован" в этом сезоне.

Также здесь воспитанник киевского "Динамо" и победитель молодежного Евро-2019 в составе Украины – Георгий Цитаишвили. Учитывая уровень исполнителей в составе нашей сборной, его решение выступать за Грузию выглядит логичным. Хотя сейчас он далек от статуса основного игрока, но во время Лиги Наций 22/23 (благодаря которой Грузия и получила право играть в плей-офф) он был действительно важным. Тогда Георгий забил 1 гол и отдал два ассиста в пяти матчах.

Опытный нападающий из Второй Бундеслиги, лидер "Штурма", пара ветеранов в центре защиты и мощный голкипер. Кто делал результаты Сакартвело?

В атаке Грузии феерит не только Хвича, партнеры также стараются не отставать. Среди них центральный нападающий Буду Зивзивадзе. 30-летний форвард провел всю карьеру в Грузии и Венгрии, но зимой 2023-го переехал в "Карлсруэ" из Второй Бундеслиги. В этом году на его счету уже 10 голов в 24-х матчах. В квалификации к Евро на его счету три гола в восьми матчах. Именно его дубль помог команде пройти сборную Люксембурга в отсутствие Кварацхелии.

Также свой атакующий вклад внесли Жорж Микаутадзе из "Метца" (аренда из "Аякса") и Георгий Чакветадзе из "Уотфорда". Микаутадзе сыграл во всех матчах квалификации, почти всегда выходил в старте и забил три гола. У Чакветадзе пока что тяжело идут дела на клубном уровне. Травмы очень мешают. Последний раз он забил больше одного гола в чемпионате пять лет назад. В текущем сезоне Чемпионшипа у него один гол и три ассиста в 31-м матче в составе "Уотфорда". Зато в сборной дела идут значительно лучше. Чтобы повторить клубные показатели (1+3) в составе сборной ему понадобилось лишь в шести матчах квалификации выйти в старте.

Лучшим игроком в команде после Хвичи статистические порталы называют центрального полузащитника Отара Китеишвили. Последние шесть сезонов он провел в австрийском "Штурме" и все это время является одним из ключевых игроков. Клуб регулярно играет в еврокубках, а в этом году – даже борется за чемпионство с "Зальцбургом". Если Хвича является двигателем этой команды, который дает ей толчок и энергию, то Китеишвили – мозг, который направляет атаки и диктует темп игры. В команде Отар отдает наибольшее количество передач за игру, пасует даже чаще центральных защитников. К этому он также добавляет 2,4 успешных попытки дриблинга за игру (2-й в команде, угадайте после кого) и 1,2 ключевых передачи (тоже 2-й в команде).

Также стоит больше сказать об Иракли Азарови. Левый вингбек "Шахтера" – не просто рядовой игрок команды. Он регулярно подключается к атаке и пользуется пространством на фланге, которое создает дриблинг Хвичи. И делает это успешно: является лучшим в команде по ключевым передачам (1,7 за игру), а также делает 1,3 успешных попытки дриблинга. Неплохие показатели для защитника.

В центре защиты команды играет опытный дуэт: Соломон Квирквелия и Гурам Кашия. Да, в этом отборе качество защиты вызывало сомнения: команда пропустила аж 18 голов в 8-ит матчах. Но 10 из них были пропущены в двух матчах против Испании, поэтому на это можно сделать скидку. Как бы там ни было, в самый ответственный момент связка сделала то, что было необходимо. В обоих матчах плей-офф Грузия сыграла "на ноль" и сохраняла свои ворота от пропущенных в течение 210-ти минут. К тому же, в Лиге Наций защита Сакартвело не дала забить соперникам в четырех матчах из шести.

Кроме этого, Кашия – капитан и рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей. Поэтому его влияние в раздевалке еще больше, чем на поле.

Также важным игроком является Георгий Мамардашвили из "Валенсии". Он железный основной голкипер сборной, а также один из самых перспективных вратарей Европы. Выбранный тренером стиль игры создает Георгию довольно много работы. В матчах отбора он делал в среднем 4 сейва за игру. Чаще отражали удары только голкиперы Андорры, Лихтенштейна, Армении и Гибралтара. Можно сказать, что Мамардашвили со своей задачей справился:

4 клин-шита в матчах Лиги Наций;

2 клин-шита в матчах плей-офф квалификации;

отраженный пенальти в важнейшей серии в истории сборной.

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Летом команда из Сакартверло сыграет на Евро. Не факт, что турнир станет для них успешным. Сам факт участие в нем уже является огромным успехом для целой нации. Впрочем, там они будут играть в группе с Португалией, Чехией и Турцией. А формат турнира дает возможность выйти в плей-офф даже с третьего места. Учитывая то, что играть в оборонительном стиле для команды Саньйоля не ново, то, возможно, можно ожидать еще несколько сенсационных результатов от этих ребят.

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