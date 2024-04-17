Самое большое расстояние - 400 км. Стала известна логистика сборной Украины во время Евро-2024

Как уже ранее отмечалось, во время финального турнира Евро-2024 сборная Украины будет базироваться в столице федеральной земли - Висбадене. Крупнейший город этой земли - Франкфурт, расположенный всего лишь в 30 км от административного центра.

В Висбадене "желто-синие" будут жить и тренироваться на местном стадионе. Из своего турнирного лагеря национальной команде будет удобно добираться до всех трех городов проведения матчей группового этапа. Наибольшее расстояние до Мюнхена, где сборная Украины проведет стартовый матч Евро с Румынией (17 июня) - 400 км. Туда команда Реброва планирует прибыть за два дня до игры. А вот до двух следующих городов групповой стадии, Дюссельдорфа и Штутгарта, фактически одинаковое расстояние - около 200 километров. Сюда украинцы планируют добираться автобусом.

Сборная Украины начнет подготовку к финальному турниру 30 мая в другом немецком городе - Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. На следующий день Украина вылетит в Польшу, где 7 июня сыграет товарищеский поединок с местной сборной. Заключительной игрой предтурнирного сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024.