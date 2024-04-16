Сборная Украины определилась с местом базирования во время Евро-2024

Этим летом сборная Украины примет участие в чемпионате Европы-2024 в Германии.

На групповом этапе команда Сергея Реброва сыграет против Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня). Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, постоянным местом дислокации сине-желтых станет город Висбаден, столица федеральной земли Гессен, что на западе Германии. Город расположен недалеко от Франкфурта и Майнца.

Также известно, где будут базироваться наши соперники. Итак, румыны выбрали Вюрцбург, словаки - Майнц, а бельгийцы - Людвигсбург.

Напомним, перед Евро-2024 сборная Украины проведет три товарищеские игры: против Германии (3 июня), Польши (7 июня) и Молдовы (11 июня).