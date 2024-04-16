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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины определилась с местом базирования во время Евро-2024

Национальная сборная Украины

Чемпионат Европы пройдет в Германии

Сборная Украины определилась с местом базирования во время Евро-2024

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Этим летом сборная Украины примет участие в чемпионате Европы-2024 в Германии.

На групповом этапе команда Сергея Реброва сыграет против Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня). Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, постоянным местом дислокации сине-желтых станет город Висбаден, столица федеральной земли Гессен, что на западе Германии. Город расположен недалеко от Франкфурта и Майнца.

Также известно, где будут базироваться наши соперники. Итак, румыны выбрали Вюрцбург, словаки - Майнц, а бельгийцы - Людвигсбург.

Напомним, перед Евро-2024 сборная Украины проведет три товарищеские игры: против Германии (3 июня), Польши (7 июня) и Молдовы (11 июня).

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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