Федецкий: Такое чувство, что Бражко проводит уже 50-й матч за сборную

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о победе нашей команды над Исландией в плей-офф матче отбора Евро-2024 (2:1).

– Какие впечатления от победы Украины над Исландией?

– Ожидания от матча сбылись. Можно абсолютно по каждому игроку пройтись персонально, но молодцы все. Показали силу, на которую способна наша сборная. Поэтому эмоции самые положительные, потому что это такой исторический момент, в такое непростое время для нашей страны.

Ребята порадовали и болельщиков, и наших защитников, которые, уверен, искали малейшую возможность посмотреть матч.

– После матча с боснийцами к сборной был ряд вопросов. Вчерашний матч продемонстрировал прогресс в этом плане?

– Не знаю, у кого могли быть вопросы к сборной. Понимаете, к каждому сопернику нужно по-разному готовиться. И теоретически, и тактически.

Конечно, игры были совершенно разными. Ребята понимали цену ошибки, стоящей на кону. Поэтому в первом матче где-то подстроилась под игру Боснии и Герцеговины, которая пыталась сбивать темп. Особенно когда забила первой и начала играть на результат, откровенно затягивать время.

Но ребята молодцы. Точно сыграли свою роль личные качества игроков. Того же Яремчука, Довбика. Добились результата, и это самое главное.

Что касается Исландии, то это такая команда, которая сама играет и дает играть другим. Поэтому, учитывая скорость наших инсайдов, высокий уровень IQ футбольного в центре поля… Здорово сыграл Судаков, проникающие передачи, много обострентия. Было все гораздо интереснее и зрелищнее.

Но основное — мы одержали победу. Мы на Евро. Честно скажу, не сомневался в силе нашей сборной.

- Очередная волевая победа – что это? Тренерское мастерство Реброва, жажда игроков – что играет здесь ключевую роль?

- Все в комплексе. Мы видим, что сборная есть характер. Такое случается, когда сначала играют осторожнее, а затем, когда пропускают, команда начинает действовать по-другому. Это где-то на уровне психологии.

Рад, что ребята не опускают руки, не начинают играть хаотично, а продолжают играть разумно. Быстрая или позиционная атака ее пытаются довести до логического завершения, до удара по воротам.

Больше всего мне здесь нравится спокойствие игроков. Нет паники, а сразу добавляют во всех компонентах. Это где-то на ментальном уровне меняется. Вчера было с удовольствием смотреть матч, несмотря на то, что первыми пропустили.

Ну и хочется отметить поддержку в Польше, болельщикам, которые были на трибунах. Безумная была атмосфера, и ребята это почувствовали. Ждем, конечно, матча сборной в Украине, но сейчас такое время.

- Заметно хорошее физическое состояние сборной, даже во втором матче, которое обычно в этом плане было проблемой для Украины раньше. Согласны?

- Сборная в шикарном физическом состоянии. Но здесь несколько факторов. К примеру, большая скамья запасных, у Реброва шикарный подбор футболистов, он может менять любые тактические схемы.

Плюс то, что выходящие на замену игроки однозначно усиливают игру команды. Это правильное понимание ротации, когда игрок не обижается, что его не поставили, а понимает, почему так происходит.

Пример тому же Зинченко. Вчера он вышел и отыграл шикарно. Был на поле настоящим лидером, настоящим мужиком. И я так могу долго о каждом из игроков говорить. Яремчук, Довбик…

Приятно сейчас поражает Бражко. Такое чувство, что он уже проводит 50-й матч за сборную. Настолько уверенно играет, действует правильно по позиции. Подстраховка крайних хавов, подключение в защиту. У него большое будущее, он может не задержаться в "Динамо".

- Чего ожидаете от такой сборной Евро?

– Давайте сначала порадуемся, подержим этот момент. Ребята нас порадовали в столь непростое время. До Евро еще много времени, будет еще три товарищеских встреч. Ребров, возможно, будет пробовать разные схемы тактические. Это нормально.

Ясно, что болельщики ожидают Евро не хуже результатов после вчерашнего матча. И по игре, и по отдаче, и по результату. Думаю, должно быть всё хорошо. У нас такая группа, которая нам по силам.

Но не хочется забегать сильно вперед и говорить, что мы должны быть одними из фаворитов. Нет, давайте ребята будут четко делать свое дело, а сейчас хочется несколько дней порадоваться нашей сборной.

Это действительно важный результат для нас сейчас. Это возможность напомнить, что у нас война, потому что люди стали забывать. И партнеры, и люди внутри нашей страны. Поэтому это очень важный импульс.