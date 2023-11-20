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Отбор на Евро-2024. Украина - Италия 0:0. Не хватило всего понемногу

ЕВРО-2024
Обновлено

Подопечные Сергея Реброва в плей-офф

Отбор на Евро-2024. Украина - Италия 0:0. Не хватило всего понемногу

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Десятый тур

Леверкузен. "БайАрена"

Украина - Италия 0:0

Украина: Трубин, Кoнoпля (Тымчик 86), Сватoк (Малиновский 90+1), Забарный, Миколенко, Степаненко (Пихаленок 80), Зинченко (Сикан 86), Судаков, Цыганков (Зубков 80), Довбик, Мудрик

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Буонджорно, Ачерби, Димарко, Жоржиньо (Кристанте 71), Барелла, Фраттези, Дзаньоло (Политано 71, Дармиан 90+1), Распадори (Скамакка 46), Кьеза (Кен 81)

Предупреждения: Конопля 79 - Буонджорно 7

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Не так часто прямой матч за выход из группы происходит в последнем туре. Еще и с классическим раскладом - хозяевам нужна победа, гостей устроит ничья. Сборные Украины и Италии провели нервную кампанию, сменили тренера, уступили по всем статьям Англии, играли неровно. Но интересно, с атакующим потенциалом. В очном матче не случайно ожидались качели с непредсказуемым исходом.

Плей-офф, учитывая неумение играть там в последнее время, страшно боятся обе. В Италии вообще боятся невыхода на Евро после двух невыходов на Чемпионат Мира подряд, говорят об обязательстве защищать титул Чемпиона Европы, об огромной ответственности, о имидже итальянского футбола. А в Украине чувствовали ответственность за страну, желание хотя бы немного порадовать граждан.

Так что неудивительно, что матч получился нервным, напряженным, на лезвии ножа. По такому случаю даже слабоватая оборона обеих команд пришла в порядок. Несмотря на неожиданный выход в ее центре Буонджорно во втором матче за сборную и Сватка в пятом.

Первые минут 15 прошли по плану Сергея Реброва. Лучано Спаллетти заявлял, что коллега будет атаковать. Но украинцы закрылись глубоко в обороне, не ища мяч. Даже защищались по тактической схеме 5-4-1. Лишая итальянцев их главных козырей - простора и скорости. Еще и Цыганков и Судаков прорывались в контратаках. Первый, правда, пробил слабо, а удар второго низом вытащил Доннарумма.

Угрожать воротам Трубина все же получалось. Со стандартных положений. Угловой оставил Кьезу вблизи от ворот, но Федерико не попал. Такой же "стандарт" отправил назад Барелле, но Трубин отбил его удар. Ударом Николо как раз начался мощный отрезок итальянцев минут на 18-20, напоминавший сентябрьский матч в Милане. Их преимущество казалось полным, соперник еле держался.

В эти минуты все также начиналось с угловых. Дважды гости пробивали головой неточно из очень хороших позиций. Также Кьеза пасом вразрез вывел Фраттези один-на-один, и Трубин откровенно спас. Кьеза также прорвался слева, прострелил, и мяч чудом не нашел никого.

Лишь в концовке тайма навалу удалось остановить, и даже опасно забрасывать в штрафную Доннаруммы с обоих флангов. Джанлуиджи рычал на своих защитников.

2:10 по ударам по воротам, 34:66 - по владению мячом в первом тайме. Хотя и 2:2 по ударам в створ. В принципе, Украина могла бы записать первый тайм в плюс. Если бы она должна была играть на ничью, а не на победу в этом матче.

Второй тайм Италия начала давлением. Но большей частью попадала в офсайд. Кьеза закрутил неточно. Да и довольно быстро игра сменила направление. "Адзурри", игравшие официальный матч и в пятницу, выглядели уставшими. Тогда они также просели (и пропустили дважды) в эти минуты. Сейчас прорывы Судакова и Мудрика с флангов были интересными и блокировались в последний момент.

Вбрасывание аута прошло и защитников, и вратаря, Мудрик пробивал, но Доннарумма успел! Цыганков отдал вперед, Довбик сыграл пяткой, Цыганков в падении отдавал Мудрику, но защитник срезал к Доннарумме. Мудрик пробивал издали. Спаллетти кричал как бешеный и заменил вингера на защитника.

В концовке замены Лучано - Кен и Политано - пробивали по воротам, но Украина продолжала давить. Не хватало лишь силы ударов Судакову, Сикану.

Не хватило также волевого решения арбитрам. Мудрик прорывался, Кристанте выставил ногу и достал скорее ногу оппонента. Но Михаил начал падать заранее, и это, возможно, и запутало бригаду арбитров. В итоге игра даже не остановилась на просмотр видео. Мяч пределы поля сразу не покинул. А если бы видео внимательно посмотрели?

А если бы президент УЕФА Александер Чеферин не заявлял перед матчем, что Италия обязана выйти на Евро?

Итак, Италия продолжит защищать титул чемпиона Европы на самом Евро. А Украина сыграет в плей-офф. Сегодня команда Реброва играла более чем достойно, предстала сильной, организованной, и в марте способна на многое. Но не хватило мелочей. Более смелой игры в первом тайме, более ранних замен, более сильных и быстрых ударов, более своевременных пасов. Более смелого решения арбитров.

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Комментарии
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Зритель (Харьков)
21.11.2023 в 00:30
При жеребкуванні УЄФА, на жаль, не зважає на рейтинг ФІФА. От і вийшло, що з восьми європейських команд першої десятки рейтингу дві попали в групу В (Франція та Нідерланди) і ще дві - в групу С (Англія та Італія). Шансів одразу практично не було. Об'єктивно Україна зіграла непогано - 100% очок взяли проти Мальти та Північної Македонії і по очку - проти фаворитів. І це попри війну і неможливість грати вдома. До речі - Англія та Італія не змогли двічі обіграти Македонію. Будемо сподіватися на плей-офф.
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Комментарии 54
Зритель (Харьков)
21.11.2023 в 00:30
При жеребкуванні УЄФА, на жаль, не зважає на рейтинг ФІФА. От і вийшло, що з восьми європейських команд першої десятки рейтингу дві попали в групу В (Франція та Нідерланди) і ще дві - в групу С (Англія та Італія). Шансів одразу практично не було. Об'єктивно Україна зіграла непогано - 100% очок взяли проти Мальти та Північної Македонії і по очку - проти фаворитів. І це попри війну і неможливість грати вдома. До речі - Англія та Італія не змогли двічі обіграти Македонію. Будемо сподіватися на плей-офф.
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Fata Morgana (Запорожье)
21.11.2023 в 00:27
Из мелочей как раз то и состоит результат в футболе. Не буду углубляться во всю игру, а лишь отмечу последний эпизод с Мудриком. Если бы он попытался не остановить мяч, а ударить пусть даже в натяжку то вполне мог и забить победный гол! И тогда траур бы был в Италии...
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
21.11.2023 в 00:21
Промадридська підстилка хіль мансана у кінці матчу все зробив "як положено" ))
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Monte Kristo (Київ)
21.11.2023 в 00:15
Потрібно для іспанських арбитрів які обслуговуют матчі українців ввести приз ...шуба матчу. Гешпанець її заробив.
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0
3
Геродот (Винница)
21.11.2023 в 00:11
Украина ничем не хуже сегодня итальянцев была. Но и не лучше. Мудрик как всегда - много беготни - мало толку. Часто неоправданно тянул одеяло на себя. В завершающей стадии атаки нашим где-то просто не везло. Судья, на мой взгляд, судил объективно, давал играть. Чистого пенальти там не было, на повторах было видно, что итальянец сыграл в мяч и где-то задел ногу нашего игрока. Такие пенальти в Европе не ставят. ВАР тоже молчал. Желаю нашей сборной успеха в плей-офф. Все шансы есть.
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Spokoyno (Київ)
21.11.2023 в 00:11
Не проср...ли! Навіть виглядали не набагато гірше чемпіонів Європи Авжеж це плюс, але італійцям і нічиєї вистачало! І не дивлячись на те, що ми на підйомі, а італійці на спаді ... сталося те що повинно було статися.
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0
0
Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 00:09
Як для себе проти топу зіграли посередньо. Могли і краще. Нічия закономірна? В якійсь мірі так. Навіть десь 55/45 поразка/нічия. Пенальті був? Хз. Мені не вистачило більшої долі контакту. Можемо ми пройти на євро? Топів в плейй офф не буде, а проти рівних собі ми граємо нормально. Десь щастить, десь ні. В цілому даю 60/40 на вихід таким складом.
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Kalyna (Montreal)
21.11.2023 в 00:05
Бажаю макаронникам не вийти з групи. Вони ж так істерили, коли влетіли пн.македонцям і не вийшли на чм, то тут вже мусили цих нюнь вивести.
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0
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Kalyna (Montreal)
21.11.2023 в 00:05
Якби такий момент, як з Мудриком, стався в нашому штрафному, заангажована судейка бігом би поставила пенальні в наші ворота. Навіть вар не пішло подивитися.
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Kalyna (Montreal)
21.11.2023 в 00:04
Подяка нашим за гру. Вірю, що пройдуть через плей-офф. Якщо лиса мерзота чеферінОВ не придумає, як вивести когось іншого. Можна навіть здогадатися, кого.
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0
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Monte Kristo (Київ)
21.11.2023 в 00:00
Грали дві равні команди. І не факт якщо б Італія пішла в напад... то перемогла.
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0
Monte Kristo (Київ)
20.11.2023 в 23:58
Якщо на місті України була б Італія її поставили такий пеналь ...а нам ні. Справа Осла даруйте Лаоса живе.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2023 в 00:05
На 94й хвилині такий пеналь би нікому не поставили. Хіба на місці Мудрика був би легендарний Піппо Індзагі
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0
Monte Kristo (Київ)
21.11.2023 в 00:07
Ставят грандам ...а нам ні. А в чом справа дотик був...чому не пеналь. Непотрібно дивитись на годинник.
 
0
2
Zapp Brannigan (Київ)
21.11.2023 в 00:14
Легендарний Піппо Індзагі, як завжди, забіг би в офсайд, тому б теж не поставили)))
 
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Monte Kristo (Київ)
21.11.2023 в 00:17
Він би там так умерав...що на кладовище могилу б копали.
 
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белок (Харків)
20.11.2023 в 23:58
в кінці матчу могли виривати перемогу, могли
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0
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
20.11.2023 в 23:58
З такою грою шанси через плей-оф досить великі. P.S. Там не буде Кьєзи
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megrivan (Курячі Лози)
20.11.2023 в 23:57
Рахунок по грі. Найкращі в нашій команді - Миколенко і Трубін. Найгірші - Конопля (погано і в захисті, і в нападі) і Мудрик. Будемо з надією чекати березня.
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Kaiso Vegas
21.11.2023 в 00:00
На рахунок Коноплі - погоджуюсь, але щоб грати проти Кьези - потрібно бути Кайлом Уокером
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Kalyna (Montreal)
20.11.2023 в 23:56
Де мій коментар ???
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scorpius (Ck)
20.11.2023 в 23:57
Ось він
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Kalyna (Montreal)
20.11.2023 в 23:58
Ні, мого комента про гру нема (((
 
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scorpius (Ck)
21.11.2023 в 00:00
Kalyna, тут таке час від часу буває. Якщо пишете багато тексту, раджу перед відправкою копіювати в буфер
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2023 в 00:02
Це просто жах!
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:56
Вітаю усіх нас з першою нічиєю проти Італії у офіційних матчах!
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alex.belogubko (одесса)
20.11.2023 в 23:55
намного раньше надо было делать эти замены --вышли игроки с хорошим ударом но поздно --Малина не разу не ударил и другие тоже --с начало 2 тайма надо было делать замены --опоздал Ребров
sticker
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:57
Тоді б взагалі програли...
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NikosFutboloidos (Chop)
20.11.2023 в 23:55
Гра залікова, обидві команди показали хороший рівень. Суддя скоріше добре ніж погано (такий пенальті!! ніхто з рефері не ризикнув би кар'єрою). Мудрик все таки ніяк не може знайти себе в грі (може й сам він не знає на що здатний). Плей офф з іграми в гостях і ризиком в Дивізіон А це 50\50. P/S Це вам не мішки кубинські гоняти???
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2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:58
Та усі бачать, що Мишко скоріше легкоатлет-понтовик.
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2
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Zapp Brannigan (Київ)
20.11.2023 в 23:54
Мені одному здалося, що Моралес бухнув перед трансляцією?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:58
Одному
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C_Ballack (Днепр)
20.11.2023 в 23:53
Пройдем через плей-офф, ни чего страшного.
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C_Ballack (Днепр)
21.11.2023 в 00:04
Якийсь коцап мінуснув, мабуть не хоче щоб ми на євро потрапили
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1
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:51
Ясно було, що макаронникі вище класом, і будуть грати по рахунку. І Мудрик, він знову тягнув на себе, не бачив партнерів і часто втрачав м'яч.
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oda1979 (Запорожье)
20.11.2023 в 23:52
Это было оправдано. Как еще можно обыграть Италию
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oda1979 (Запорожье)
20.11.2023 в 23:50
Мудрику надо было по воротам бить, а не пеналь рисовать. Результат закономерен..Италию можем обыграть на морально-волевых и на стечении обстоятельств
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2
1
Kaiso Vegas
20.11.2023 в 23:50
Не знаю як Італія взагалом, але такі гравці як Кьеза - точно заслуговують грати на Євро. Трішки не вистачило, саме з італіцями наші завжди грають якось дуже в'язко. Сподіваємось на вдалий прохід через плейофф, а там, можливо, поквитаємось з Італійцями
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oda1979 (Запорожье)
20.11.2023 в 23:50
Кьеза это монстр
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:59
Батько Енріке був більш класним.
 
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ymscik (Херсон)
20.11.2023 в 23:49
Итальянцы должны судейке поляну выставить, всю игру им симпатизировал.
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0
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:52
Якраз іспанець судив обє'ктивно, давав грати, нам би таких у ЧУ, а то кожні 30 секунд свистять
Ответить
4
1
C_Ballack (Днепр)
20.11.2023 в 23:46
Ну где те эксперты что перед игрой мычали в сторону Сватка?
Ответить
0
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scorpius (Ck)
20.11.2023 в 23:47
А что мычали?
Ответить
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C_Ballack (Днепр)
20.11.2023 в 23:51
Типа слабочок, не достоин в основе играть
 
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gulfstream
20.11.2023 в 23:46
Мені здалося чи щур спаллетті побіг на поле після фінального свистка, щоб не жати руку Реброву?)
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0
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Kaiso Vegas
20.11.2023 в 23:52
А як же судді віддячити?) Хоча, як на мене, окрім епізоду з падінням Мудрика, суддівство було більш-меньш адекватне
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2023 в 00:00
Суддівство було обє'ктивним, я думаю Мудрик занадто картинно падав.
 
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scorpius (Ck)
20.11.2023 в 23:44
Ни шмагли...
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Моуринью (Днепропетровск)
20.11.2023 в 23:44
Падать нужно было Цыганкову, а не Мудрику, тогда бы точно было бы пенальти. Очень хорошо сыграл Сваток, в 10 раз лучше Матвиенко. Назарина наделал очень много ошибок, а Мудрик никак не помогал в защите.
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scorpius (Ck)
20.11.2023 в 23:45
Назарина?
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C_Ballack (Днепр)
20.11.2023 в 23:45
Эээ там такое дело.... Назарина не играл ..))
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scorpius (Ck)
20.11.2023 в 23:46
Надо было не говорить
 
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magnum power (БОМЖ)
20.11.2023 в 23:43
дякую нашим за гру. але .лядi з УЄФА були проти.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.