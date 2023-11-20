Отбор на Евро-2024. Украина - Италия 0:0. Не хватило всего понемногу

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Десятый тур

Леверкузен. "БайАрена"

Украина - Италия 0:0

Украина: Трубин, Кoнoпля (Тымчик 86), Сватoк (Малиновский 90+1), Забарный, Миколенко, Степаненко (Пихаленок 80), Зинченко (Сикан 86), Судаков, Цыганков (Зубков 80), Довбик, Мудрик

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Буонджорно, Ачерби, Димарко, Жоржиньо (Кристанте 71), Барелла, Фраттези, Дзаньоло (Политано 71, Дармиан 90+1), Распадори (Скамакка 46), Кьеза (Кен 81)

Предупреждения: Конопля 79 - Буонджорно 7

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Не так часто прямой матч за выход из группы происходит в последнем туре. Еще и с классическим раскладом - хозяевам нужна победа, гостей устроит ничья. Сборные Украины и Италии провели нервную кампанию, сменили тренера, уступили по всем статьям Англии, играли неровно. Но интересно, с атакующим потенциалом. В очном матче не случайно ожидались качели с непредсказуемым исходом.

Плей-офф, учитывая неумение играть там в последнее время, страшно боятся обе. В Италии вообще боятся невыхода на Евро после двух невыходов на Чемпионат Мира подряд, говорят об обязательстве защищать титул Чемпиона Европы, об огромной ответственности, о имидже итальянского футбола. А в Украине чувствовали ответственность за страну, желание хотя бы немного порадовать граждан.

Так что неудивительно, что матч получился нервным, напряженным, на лезвии ножа. По такому случаю даже слабоватая оборона обеих команд пришла в порядок. Несмотря на неожиданный выход в ее центре Буонджорно во втором матче за сборную и Сватка в пятом.

Первые минут 15 прошли по плану Сергея Реброва. Лучано Спаллетти заявлял, что коллега будет атаковать. Но украинцы закрылись глубоко в обороне, не ища мяч. Даже защищались по тактической схеме 5-4-1. Лишая итальянцев их главных козырей - простора и скорости. Еще и Цыганков и Судаков прорывались в контратаках. Первый, правда, пробил слабо, а удар второго низом вытащил Доннарумма.

Угрожать воротам Трубина все же получалось. Со стандартных положений. Угловой оставил Кьезу вблизи от ворот, но Федерико не попал. Такой же "стандарт" отправил назад Барелле, но Трубин отбил его удар. Ударом Николо как раз начался мощный отрезок итальянцев минут на 18-20, напоминавший сентябрьский матч в Милане. Их преимущество казалось полным, соперник еле держался.

В эти минуты все также начиналось с угловых. Дважды гости пробивали головой неточно из очень хороших позиций. Также Кьеза пасом вразрез вывел Фраттези один-на-один, и Трубин откровенно спас. Кьеза также прорвался слева, прострелил, и мяч чудом не нашел никого.

Лишь в концовке тайма навалу удалось остановить, и даже опасно забрасывать в штрафную Доннаруммы с обоих флангов. Джанлуиджи рычал на своих защитников.

2:10 по ударам по воротам, 34:66 - по владению мячом в первом тайме. Хотя и 2:2 по ударам в створ. В принципе, Украина могла бы записать первый тайм в плюс. Если бы она должна была играть на ничью, а не на победу в этом матче.

Второй тайм Италия начала давлением. Но большей частью попадала в офсайд. Кьеза закрутил неточно. Да и довольно быстро игра сменила направление. "Адзурри", игравшие официальный матч и в пятницу, выглядели уставшими. Тогда они также просели (и пропустили дважды) в эти минуты. Сейчас прорывы Судакова и Мудрика с флангов были интересными и блокировались в последний момент.

Вбрасывание аута прошло и защитников, и вратаря, Мудрик пробивал, но Доннарумма успел! Цыганков отдал вперед, Довбик сыграл пяткой, Цыганков в падении отдавал Мудрику, но защитник срезал к Доннарумме. Мудрик пробивал издали. Спаллетти кричал как бешеный и заменил вингера на защитника.

В концовке замены Лучано - Кен и Политано - пробивали по воротам, но Украина продолжала давить. Не хватало лишь силы ударов Судакову, Сикану.

Не хватило также волевого решения арбитрам. Мудрик прорывался, Кристанте выставил ногу и достал скорее ногу оппонента. Но Михаил начал падать заранее, и это, возможно, и запутало бригаду арбитров. В итоге игра даже не остановилась на просмотр видео. Мяч пределы поля сразу не покинул. А если бы видео внимательно посмотрели?

А если бы президент УЕФА Александер Чеферин не заявлял перед матчем, что Италия обязана выйти на Евро?

Итак, Италия продолжит защищать титул чемпиона Европы на самом Евро. А Украина сыграет в плей-офф. Сегодня команда Реброва играла более чем достойно, предстала сильной, организованной, и в марте способна на многое. Но не хватило мелочей. Более смелой игры в первом тайме, более ранних замен, более сильных и быстрых ударов, более своевременных пасов. Более смелого решения арбитров.