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Звезда Реала Тибо Куртуа пропустит Евро-2024
Бельгиец хочет полноценно восстановиться от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не примет участие в матчах чемпионата Европы-2024.
По информации Marca, 31-летний футболист сообщил клубу, что не поедет со сборной Бельгией на Евро. Бельгиец принял такое решение, чтобы лучше восстановиться от травмы. Он останется в Мадриде и будет работать с тренером вратарей "сливочных" Луисом Льописом.
Напомним, Куртуа порвал крестообразную связку колена в августе. Его возвращение на поле запланировано на весну 2024 года.
Сборная Бельгии сыграет в групповой стадии с Румынией, Словакией. Еще одним соперником бельгийской команды может стать Украина, если она преодолеет плей-офф.
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