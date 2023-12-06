Звезда Реала Тибо Куртуа пропустит Евро-2024

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не примет участие в матчах чемпионата Европы-2024.

По информации Marca, 31-летний футболист сообщил клубу, что не поедет со сборной Бельгией на Евро. Бельгиец принял такое решение, чтобы лучше восстановиться от травмы. Он останется в Мадриде и будет работать с тренером вратарей "сливочных" Луисом Льописом.

Напомним, Куртуа порвал крестообразную связку колена в августе. Его возвращение на поле запланировано на весну 2024 года.

Сборная Бельгии сыграет в групповой стадии с Румынией, Словакией. Еще одним соперником бельгийской команды может стать Украина, если она преодолеет плей-офф.