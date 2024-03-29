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Франция - главный претендент, Украина - в топ-15. Издание Goal представило рейтинг фаворитов Евро-2024
Наши - во второй половине списка
Фото: fff.fr
Авторитетный интернет-портал Goal составил рейтинг фаворитов чемпионата Европы-2024.
Лидером является сборная Франции, а компанию ей в топ-3 составили Португалия и Бельгия. Национальная команда Украины заняла в списке 14-е место.
Общий рейтинг главных претендентов на победу в турнире выглядит следующим образом:
1. Франция.
2. Португалия.
3. Бельгия.
4. Англия.
5. Германия.
6. Испания.
7. Италия.
8. Венгрия.
9. Австрия
10. Нидерланды.
11. Хорватия.
12. Дания.
13. Турция.
14. Украина.
15. Словакия.
16. Швейцария.
17. Чехия.
18. Словения.
19. Румыния.
20. Шотландия.
21. Сербия.
22. Польша.
23. Албания.
24. Грузия.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Соперниками Украины на групповом этапе финальной части турнира станут сборные Бельгии, Румынии и Словакии.
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