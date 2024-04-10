Караваев: На Евро - минимум выход из группы, а дальше будем смотреть по сопернику

Универсал сборной Украины и "Динамо" Александр Караваев высказался о шансах национальной команды на Еввро-2024.

Напомним, что в своей группе Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

"Шансы на Евро? Очень высокие. Минимум – выход из группы. А там уже будет стадия из одного матча, на выбывание – это уже совсем другой контекст игры, потому что ты уже не считаешь зачетные баллы, нужно все в одном матче показывать.

Поэтому я думаю, что из группы выходим точно. Я так считаю. А дальше будем смотреть по соперникам", – сказал Караваев.