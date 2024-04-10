Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: На Евро - минимум выход из группы, а дальше будем смотреть по сопернику
Мы тоже на это надеемся
Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов
Универсал
Напомним, что в своей группе Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Шансы на Евро? Очень высокие. Минимум – выход из группы. А там уже будет стадия из одного матча, на выбывание – это уже совсем другой контекст игры, потому что ты уже не считаешь зачетные баллы, нужно все в одном матче показывать.
Поэтому я думаю, что из группы выходим точно. Я так считаю. А дальше будем смотреть по соперникам", – сказал Караваев.
Популярное сейчас
- Эстонский футболист отказался от капитанской повязки в сборной после своих высказываниях о войне России с Украиной
- Гвардиола - после матча с Реалом: Пересу надо побеспокоиться о качестве газона на стадионе
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Нагорняк: В группе Е на Евро-2024 Украина может занять как первое место, так и последнее
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского