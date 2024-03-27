Ващук: Не понимаю, как Таловеров оказался в сборной. Это не игрок национальной сборной

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук разобрал игру нашей национальной команды в матче плей-офф раунда отбора на Евро-2024 с Исландией (2:1).

– Вы считаете, что есть определенное недоразумение между игроками в фазе обороны?

– Между защитниками и полузащитниками. Они не понимают друг друга, как им вести себя на футбольном поле.

– Возможно, это связано с тем, что Бражко только дебютные матчи за сборную провел.

– Ну да. Но он движется не в том направлении. Может, переволновался. Наверное так он и играет в «Динамо». Но это не игра будущего, это тормоз. Так нельзя давать пробивать по центру, Лунин на это указывал. Раньше говорили: «Если ты поскользнулся – ты подвел команду». Значит, обувь надо подбирать.

– С положительной точки зрения кого бы выделили по итогам матча?

– Я бы по итогам обеих игр отметил Мудрика. Он очень хотел, двигался быстрее других. Есть много вопросов к нему по качеству игры, но в целом благодаря ему сборная двигалась быстрее. Если бы его не было в первой игре, мы бы там спали. Вчера во второй игре сборная действовала намного мобильнее. Ребята отдали все силы.

– Как оценить работу Сергея Реброва в целом в этой квалификации?

– Он сделал все, чтобы взять максимум во всех играх. Взять даже матч с Боснией и Герцеговиной – там Ребров переиграл соперника тактически, когда выпустил Яремчука к Довбику и сломал им все планы. Против Исландии было много борьбы, но ребята ее выдержали. Плюс правильные замены.

Единственное, что меня неприятно поразило – это один игрок, Таловеров. Не понимаю, как он оказался в сборной. Это не игрок национальной сборной. Я не увидел, что он есть в симбиозе со сборной. Есть много вопросов. Выход на 3-4 минуты в каждой игре... Не понимаю.