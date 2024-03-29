Камбек Крооса, ренессанс №10 и топ-тренер у руля. О перспективах Германии перед Евро

Мощный перфоманс "Бундестим" в последних товарищеских матчах против Франции (2:0) и Нидерландов (2:1) сильно обнадёжил немецкую публику. После многих лет стагнации при Йоахиме Лёве с двумя вылетами на групповом этапе Чемпионата мира, после проваленной подготовки к домашнему Евро при Ханси Флике с 4 поражениями в 5 последних матчах, Германия нуждалась в тотальной перезагрузке.

На системном уровне её всё ещё нет. Подтверждением этому служит невыход сборных U-17 и U-19 на предстоящее континентальное первенство, а также хронические проблемы "Манншафт" на позициях форварда, опорника и фуллбеков. С чем у немцев действительно нет проблем, так это с тренерской школой, представители которых возглавляли ни один большой европейский топ-клуб в последние годы. И один из них, оставшись без постоянной работы на клубном уровне, вполне может сделать из сборной тёмную лошадку предстоящего чемпионата Европы.

Не будем переоценивать Нагельсманна. Нет никаких сомнений, что его видение и подход гораздо современнее, чем у его коллег по сборным. Но будем откровенны – 99% наставников национальных сборных за всю карьеру не достигнут того, что тренер-вундеркинд имеет в своём резюме к 36-ти годам. Для которого работа в "Бундестим" – прелюдия перед очередным клубным проектом.

Но мир футбола сборных – это не столько про отсутствие компетентности тренеров, сколько о наборе крайне специфичных компетенций – умение создать понятную и сбалансированную систему игры без лишних деталей, в которой лучшим игрокам будет комфортно. Мен-менеджмент, поддержание мотивации и бонусом навык создания "тактических франкинштейнов", в которых наставники национальных команд пытаются слепить воедино наработки своих коллег из клубного футбола.

И на первых порах Нагельсманн не справлялся. Желание проявить себя привело к большому числу тактических нагромождений, крайней точкой которого стал Кай Хавертц в роли левого защитника. Флика критиковали за 23 варианта линии обороны в 25 матчах у руля "Бундестим", но до такого даже его поиски не доходили. Всё это привело к одной победе в 4 стартовых матчах после смены тренера, включая весёлое поражение Турции (2:3) и унылое фиаско против соседей из Австрии (0:2).

Но на последнем сборе всё изменилось. Нагельсманн завязал с экспериментами и наконец представил финальную версию "Манншафт" перед домашним первенством. Ключом к преображению, конечно же, стало возвращение в сборную Тони Крооса, который долго не поддавался уговорам тренеров. Гениальный ассист на Виртца на самый быстрый гол в истории сборной против Франции – лишь вишенка на торте. Ум, спокойствие и феноменальная культура паса Тони обеспечили Германии подзабытый в последние годы контроль не только над мячом, но и над соперниками.

Регресс Киммиха на фоне работы с Тухелем лишил Германию одного из лучших контролирующих опорников Европы нашего времени. Но даже пиковый Йозуа не мог давать такой объём продвижений и обострения через пас при минимальном браке (У Крооса были фирменные 95% точности передач в последних двух поединках). Одновременное их использование в центре тоже не приводило ни к чему хорошему, создав "дилемму Лэмпарда и Джеррарда" на немецкий манер. Неатлетичный Гюндоган рядом с Тони – тоже пройденный материал.

Новым помощником Тони стал 29-летний дебютант "Манншафта" Роберт Андрих. Дисциплинированный и ответственный опорник "Байера" взял на себя большую часть оборонительных полномочий. Высокая линия обороны уменьшила "зону патрулирования" маломобильного Крооса, ведь сразу за его спиной есть и партнёр по "Реалу" Рюдигер, и монструозный Джонатан Та. При этом пара грозных ЦЗ могут помочь Кроосу и на мяче – опыт игры в тройке оборонцев научил их двигать мяч вперёд на своих двоих, если главного дирижёра центра поля прикроют. На случай чего есть вспомогательный плеймейкер Киммих, который может сместиться с правого фланга обороны в центр. В то время как слева азартный Миттельштедт, ещё один дебютант, активно подключается вперёд.

Но самое интересное у "Бундестим" припасли в атаке. Нагельсманн нашёл способ использования всех главных немецких талантов – универсального Хавертца и двух вундеркиндов 2003-го года рождения. Мусиала, вышедший на топ-уровень в "Баварии" именно при Нагельсманне, получил в сборной заветный №10, показавший уровень доверия к автору чемпионского гола "рекордмайстра" в прошлом сезоне. Флориан Виртц же благодаря сказочному сезону в "Байере" и работе с Хаби Алонсо в свои 20 лет готов стабильно показывать топ-уровень даже в сложнейших поединках.

Сумасшедшая прессинг-резистентность Крооса позволяет Германии сохранять мяч в сложнейший ситуациях и диктовать свой темп игры. Неспешно искать между линий двух вундеркиндов-десяток, а также хитрого Гюндогана. Гюндо в этом вязком футболе отведена роль, хорошо знакомая ему по игре в "Манчестер Сити", где он трижды пробивал отметку в 10 голов в своих трёх последних сезонах на "Этихад". Илкай чутко выжидает момента для врывания в слепую зону защиты, в то время как диверсант Хавертц (или его тактический прародитель Мюллер) своим постоянным движением создаёт эти самые зазоры в оборонных построениях соперника.

При этом авангардный Нагельсманн вовсе не отказывается от игроков старомодного профиля. Подтверждением этому служит не только Андрих в опорной зоне, но и таргетмен Фюллькруг на лавке, принёсший победу над голландцами. Также вертикализировать игру способны два лучших вингера Бундеслиги этой кампании Крис Фюрих и Лерой Сане, которому будет нелегко добиться места в основе. Также в резерве есть универсальный Паскаль Гросс из "Брайтона", летальный на открытом пространстве форвард Максимилиан Байер и эффективный Дениз Ундав.

Также Нагельсманн чётко отсёк всех ненужных, не обращая внимания на репутацию игроков. Главной "жертвой" стал Леон Горецка, динамичный профиль которого оказался ненужным рядом с Кроосом. Бесполезная динамо-машина Дортмунда Эмре Джан туда же. Как и его партнёры по клубу опытный Хуммельс и громоздкий Зюле, не способные играть при высокой линии. "Боруссия" также лишилась представительства Шлоттербека и Брандта, а о вызове растерявших форму Вернера и Хофманна не шло даже речи.

Своё новое лицо сборная Германии обрела всего за пару месяцев до Евро, успев потестить его в двух спаррингах. Ещё два будут до старта турнира, включая игру с Украиной. В таких условиях всерьёз говорить о поставленной игре, даже со скидкой на футбол сборных, было бы неправильно. Как это часто бывает, команды будут находить свою игру прямо по ходу турнира. И многое будет зависеть от удачи, ведь речь о низкорезультативном спорте, да ещё и с игрой на вылет.

Но на последнем сборе перед нами предстал совсем иной "Бундестим", этого нельзя не признать. С чётким пониманием того, во что они играют, и с невиданной в последние годы уверенностью. В том числе и уверенностью в идеях тренера. "Маннфашт" стагнировал так долго, что даже перед домашним первенством планка ожиданий заметно снизилась. И это должно сыграть команде только на руку. Говорить о Германии как о теневом фаворите Евро пока рано, но свои козыри у них, безусловно, имеются: сильный тренер, две молодые ярчайшие звезды в атаке и нетленный Кроос, который может повторить историю успеха своего доброго друга Луки шестилетней давности.