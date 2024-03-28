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УЕФА рассматривает возможность увеличения заявок команд на Евро-2024 до 26 игроков
Столько игроков было в заявках команд на прошлом Евро после пандемии ковид...
Фото: УЕФА
УЕФА может увеличить заявки команд-участниц
Изначально с такой идеей выступили тренеры некоторых команд, и сейчас в УЕФА идут консультации по этому вопросу.
Окончательное решение будет принято 8 апреля после общения с представителями команд-участниц турнира.
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Напомним, что на Евро-2020 после пандемии коронавируса УЕФА также расширил заявки команд до 26 игроков, столько же могли заявить команды и на ЧМ-2022. На Евро-2024 планировалось, что сборные вернутся к заявке в 23 футболиста.
Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины в своей группе сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.
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