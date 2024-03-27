Конопля: СМИ нас больше всего накручивают. Должны успокаивать, а выходит наоборот

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал о нервах перед и во время матча отбора Евро-2024 с Исландией (2:1).

"Наши СМИ нас больше всего накручивают. Парадоксально выходит, они должны нас успокаивать и давать уверенность, но выходит наоборот. Довольны, что смогли добыть результат и порадовать всю страну.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Что было в раздевалке? Все очень сильно радовались и праздновали", – рассказал Конопля.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.