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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Конопля: СМИ нас больше всего накручивают. Должны успокаивать, а выходит наоборот

Национальная сборная Украины

Сборная Украины все-таки пробилась на Евро

Конопля: СМИ нас больше всего накручивают. Должны успокаивать, а выходит наоборот

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал о нервах перед и во время матча отбора Евро-2024 с Исландией (2:1).

"Наши СМИ нас больше всего накручивают. Парадоксально выходит, они должны нас успокаивать и давать уверенность, но выходит наоборот.

Довольны, что смогли добыть результат и порадовать всю страну.

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Что было в раздевалке? Все очень сильно радовались и праздновали", – рассказал Конопля.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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Украина Исландия Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
27.03.2024 в 19:03
Лить дерьмо на вентилятор-это их призвание.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
27.03.2024 в 19:03
Лить дерьмо на вентилятор-это их призвание.
Ответить
0
0

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