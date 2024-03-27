Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конопля: СМИ нас больше всего накручивают. Должны успокаивать, а выходит наоборот
Сборная Украины все-таки пробилась на Евро
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Защитник
"Наши СМИ нас больше всего накручивают. Парадоксально выходит, они должны нас успокаивать и давать уверенность, но выходит наоборот.
Довольны, что смогли добыть результат и порадовать всю страну.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Что было в раздевалке? Все очень сильно радовались и праздновали", – рассказал Конопля.
Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Расширение географии. На Евро-2024 Украина сыграет с соперником, которому еще никогда не противостояла
- Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить
- "Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
Комментарии 1