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Ангел Йорданеску: Я бы не хотел на Евро играть против Украины
Экс-тренер сборной Румынии пообщался с Мирчей Луческу
фото из свободных источников
Бывший главный тренер сборной Румынии Ангел Йорданеску высказался о соперничестве с Украиной в группе
"Я говорил с Мирчей Луческу о сборной Украины. Кроме того, что я знал, он укрепил мое мнение, что у них есть сильные игроки из топ-команд. А он человек, который лучше всех знает украинский футбол.
Я бы не хотел играть против Украины", - сказал Йорданеску.
Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины в своей группе сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.
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