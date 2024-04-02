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Ангел Йорданеску: Я бы не хотел на Евро играть против Украины

Национальная сборная Украины

Экс-тренер сборной Румынии пообщался с Мирчей Луческу

Ангел Йорданеску: Я бы не хотел на Евро играть против Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Румынии Ангел Йорданеску высказался о соперничестве с Украиной в группе Евро-2024.

"Я говорил с Мирчей Луческу о сборной Украины. Кроме того, что я знал, он укрепил мое мнение, что у них есть сильные игроки из топ-команд. А он человек, который лучше всех знает украинский футбол.

Я бы не хотел играть против Украины", - сказал Йорданеску.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины в своей группе сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.

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Источник:
Realitatea Sportiva
Опубликовал: Михаил Черныш
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