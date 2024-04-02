Ангел Йорданеску: Я бы не хотел на Евро играть против Украины

Бывший главный тренер сборной Румынии Ангел Йорданеску высказался о соперничестве с Украиной в группе Евро-2024 .

"Я говорил с Мирчей Луческу о сборной Украины. Кроме того, что я знал, он укрепил мое мнение, что у них есть сильные игроки из топ-команд. А он человек, который лучше всех знает украинский футбол.

Я бы не хотел играть против Украины", - сказал Йорданеску.