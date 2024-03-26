Германия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Один из самых интересных матчей дня, если не считать матча с участием Украины. Одна из разновидностей европейской классики.

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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Товарищеский матч сборных

26 марта. Франкфурт, Дойче Банк Арена

Трансляция – Megogo 4