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Германия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
Германия - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/OnsOranje
Один из самых интересных матчей дня, если не считать матча с участием Украины. Одна из разновидностей европейской классики.
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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.
Товарищеский матч сборных
26 марта. Франкфурт, Дойче Банк Арена
Германия – Нидерланды 21:45
Трансляция – Megogo 4
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