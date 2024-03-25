Германия – Нидерланды. Прогноз товарищеского матча на 26.03.2024

Товарищеский матч сборных

26 марта. Франкфурт, Дойче Банк Арена

Германия – Нидерланды 21:45

Трансляция – Megogo

Германия

В субботу Бундестим провели свой лучший матч под руководством Юлиана Нагельсманна, обыграв на выезде вице-чемпионов мира (0:2). Франция играла без Антуана Гризманна, но в остальном состав был близок к оптимальному, но Германия всё равно сумела довольно уверенно обыграть оппонента. Большой контраст с недавним поражением от Турции (0:2) и в целом не самого удачного старта Нагельсманна, который имел лишь одну викторию в 4 стартовых матчах.

Нагельсманн зазвал обратно в сборную Тони Крооса, который уже на 7-й секунде ассистировал Виртцу на его дебютный гол за сборную, самый быстрый в истории Бундестим. Большую роль сыграл ещё один выпускник Леверкузена Кай Хавертц, игравший ложную девятку впереди. Их трио вместе с Джамалом Мусиалой выглядело очень гибко и непредсказуемо для оппонента.

Нойер получил небольшое повреждение в сборной и вернулся в Мюнхен. Может дебютировать за сборную форвард "Хоффенхайма" Максимилиан Байер. В то же время Антон, Ундав и Миттельштедт уже сыграли свой первый матч за национальную команду на минувших выходных.

Нидерланды

В то же время Нидерланды на выходных разгромили Шотландию (4:0), продолжая подготовку к Евро-2024. Для подопечных Рональда Кумана это уже 4-я подряд победа: до этого Оранье "всухую" справились с Грецией (0:1), Ирландией (1:0) и Гибралтаром (0:6) в рамках квалификации к европейскому первенству, финишировав вторыми после Франции в группе B.

В субботу свою первую игру за сборную почти за год сыграл Вейналдум, забив второй гол в поединке. После этого отметились два представителя Бундеслиги, Вегорст из "Хоффенхайма" и Дониэлл Мален из дортмундской "Боруссии". У Гакпо было два ассиста, хавбек "Милана" Рейндерс ушёл с поля с 1+1.

Против Германии не сыграет лидер полузащиты Френки де Йонг. В центре обороны будет не хватать Юри Тимбера и быстроногого Ван де Вена. Опытный вингер Стевен Бергейс также имеет повреждение, все остальные готовы.

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Статистика и факты

Только "Бавария" (5) имеет больше представителей в сборной Германии, чем "Штутгарт" (4).

Защитник "Баварии" де Лигт забил в ворота Германии в проигранном матче квалификации к Евро-2020 (2:3).

Победа над Францией стала лишь второй для Нагельсманна у руля сборной Германии (в 5 матчах).

Ориентировочные составы

Германия: Тер Штеген – Киммих, Та, Рюдигер, Раум – Гюндоган, Кроос – Мусиала, Виртц – Мюллер, Фюллькруг

Нидерланды: Вербрюгген – Гертрюйда, Де Врей, Ван Дейк, Хартманн – Виффер, Рейндерс – Думфрис, Хави Симонс, Гакпо – Вегорст

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Германия" — "Нидерланды" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия – Нидерланды от UA-Футбол

Германия долго нащупывала свою игру, но последний матч против Франции был едва ли не лучшим для Бундестим за последние годы. Нагельсманн нашёл способ использования всех сильнейших сторон молодых талантов впереди, важную роль сыграло возвращение Крооса, в то время как Киммих затыкает дыру справа в защите. Это делает их фаворитами на матч с Нидерландами, которые впрочем, довольно надёжно защищаются в последнее время. Ставка: победа Германии в 1 мяч или ничья с коэффициентом 1.96.