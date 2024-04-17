Фиорентина - Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 18.04.2024

Первый матч этой пары вспоминать не хочется. Все, кто решил посмотреть эту игру неделю назад, просто зря потратили время. Чехи и итальянцы решили все сбросить на ответный матч. По-другому объяснить те скучные 0:0 трудно. Отступать уже некуда, придется определять победителя.

Четвертьфинал Лиги конференций. Второй матч

18.04.2024. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный арбитр: Хиль Мансано (Испания)

Фиорентина - Виктория Пльзень. 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 7

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Фиорентина

Флорентийцы пассивно провели выездной матч четвертьфинала. Второй тайм был лучше первого, но все равно жажды победы и забитых голов не было. По показателю ожидаемых голов (xG) команда не наиграла даже на 1. Странно, потому что эмоциональность Винченцо Итальяно на бровке должна была бы указывать на совсем другой настрой.

"Фиорентине" заметно трудно выступать сразу в 3-х турнирах. Если в Кубке Италии и Лиге Конференций успехи есть (пока полуфинал и четвертьфинал соответственно), то в Серии А не все так просто. "Фиалки" стремятся к самым высоким местам, быть всегда с лучшими командами страны. До уровня "Интера" или "Милана" ещё далеко, но компанию топ-десятки составляют. Сейчас, кстати, они на 10-ом месте, в надежде, что удастся запрыгнуть в еврокубковое место.

В последнее время команда не сильно радует болельщиков результатами. Главным же турниром является чемпионат. А там последний раз победа была почти 2 месяца назад. Приходится надеяться на успех в Кубке Италии, где "фиалки" в первом матче полуфинала одолели "Аталанту" (1:0). И конечно же Лига конференций. Насколько важна она для фанов "Фиорентины", можно понять из баннеров, которые активные болельщики вывесили во Флоренции на этой неделе - "В четверг все на стадион".

Итальяно имеет лишь одну потенциальную кадровую потерю. Это нападающий Нзола М'Бала, получивший мышечную травму недавно. Из-за этого он пропустил матч с "Дженоа" (1:1).

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Виктория Пльзень

"Думаю, не стоит ожидать, что стиль игры "Фиорентины" каким-то образом изменится. Как и раньше, речь будет идти о доминировании во владении мячом. Мы захотим действовать от надежной защиты, как в Пльзене, с дополнительным бонусом - быть более активными в атаке", - сказал перед игрой Ян Трузил, помощник главного тренера "Виктории" Мирослава Коубека.

Похоже, что чехи не будут отказываться от своего привычного футбола от обороны. А действительно, зачем что-то менять, если это работает? В групповом этапе Лиги Конференций команда пропустила за все игры лишь 1 мяч! В прошлом раунде "Виктория" прошла "Серветт" после серии пенальти (оба матча завершились вничью 0:0). Думаем, что попасть в четвертьфинал европейского турнира для "Виктории" - уже успех. Конечно, если мечтать то по-полной, однако вряд ли удастся "вывезти" на такой тактике все матчи.

В чешской лиге "красно-синие" находятся на 3-й позиции. На ней и останутся. В Кубке Чехии уже дошли до полуфинала. Стоит вспомнить, что в последнем своем матче "Виктория" победила пражскую "Славию" (1:0), которая борется за чемпионство. Все может быть, что "Славия" потеряет трофей именно из-за команды из Пльзеня.

В лазарете есть много футболистов. Нет, не столько, как у "Челси", но тоже немало. Не сыграют в Италии Ян Сикора, Эрик Йирка, Матей Валента и Рафиу Дуросинми. Джон Москера, у которого была диагностирована травма головы, приступил к тренировкам.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Фиорентины":

15.04. "Фиорентина" - "Дженоа" 1:1 (Серия А)

11.04. "Виктория" Пльзень - "Фиорентина" 0:0 (Лига конференций)

07.04. "Ювентус" - "Фиорентина" 1:0 (Серия А)

Последние 3 встречи "Виктории" Пльзень:

14.04. "Виктория" Пльзень - "Славия" Прага 1:0 (1. Лига)

11.04. "Виктория" Пльзень - "Фиорентина" 0:0 (Лига конференций)

06.04. "Карвина" - "Виктория" Пльзень 0:0 (1. Лига)

Последние очные встречи:

11.04. "Виктория" Пльзень - "Фиорентина" 0:0 (Лига конференций)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фиорентина - Виктория Пльзень от UA-Футбол

"Виктория" будет снова глубоко обороняться. Это влияет на количество забитых голов в ее матчах. В семи из девяти последних игр чехов отмечалась лишь одна команда, или же голов не было вообще. Похожая ситуация у "Фиорентины", в поединках которой в последнее время не забивается более 2 голов. Все это свидетельствует, что наверняка снова много моментов мы не увидим. Относительно прохода в полуфинал, то поставим на "Фиорентину". По крайней мере, глядя на класс футболистов, они должны идти дальше.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша