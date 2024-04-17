ПАОК - Брюгге. Анонс и прогноз ответного матча 1/4 Лиги Конференций на 18.04.2024

Лига Конференции. 1/4 финала (ответный матч)

18 апреля. 22:00. "Тумба". Греция (Салоники)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

"ПАОК" - "Брюгге". 22:00

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Новости ПАОКа

После проигранной первой игры против "Брюгге" греческая команда получила недельный отдых. Причиной этому послужил перенос матча с их участием в рамках 31-го тура национального чемпионата. К слову, за этот период времени "ПАОК" с первого места сместил афинский АЕК.

Что касается Лиги конференции, то здесь у подопечных Развана Луческу есть отличная возможность превзойти свой результат двугодичной давности. Тогда "ПАОК" остановился на четвертьфинальной cтадии, уступив марсельскому "Олимпику".

В этом же сезоне, перед "ПАОКом" уже стояла задача совершить камбэк после поражения в выездном матче. В 1/8 финала команда уступила загребскому "Динамо" (0:2), но сумела перевернуть ход противостояния, добыв дома разгромную победу со счётом 5:1.

В поединке с "Брюгге" "ПАОКу" в какой-то степени подфартило, так как бельгийцы имели достаточно шансов, чтобы обеспечить себе более комфортное преимущество перед ответным матчем. Чего только стоит незабитый пенальти Игора Тиаго.

Не помогут греческому коллективу завтра ключевой защитник (MVP прошедшего Кубка Африки) Уильям Трост-Эконг вместе с Иваном Несбергом и Томасом Мургом.

Ориентировочный состав: Котарски - Виеринья, Кендзёра, Кульеракис, Рахман - Мейте, Шваб - Живкович, Константелиас, Тайсон - Брандон.

Новости Брюгге

К завтрашнему поединку "Брюгге" подходит в приподнятом настроении. В воскресенье экс-клуб Романа Яремчука и Эдуарда Соболя уверенно разобрался в рамках чемпионата Бельгии с "Антверпеном", продлив свою победную серию до трёх матчей. На данный момент команда занимает третью строчку в национальном первенстве, будучи при этом лучшей по разнице забитых и пропущенных мячей.

В четверг бельгийцы явно превосходили "ПАОК" по игре, но шикарный перфоманс голкипера гостей Доминика Котарски не позволил "Брюгге" добыть более уверенную победу.

Точно отразится на атакующем потенциале "Брюгге" отсутствие главного бомбардира команды - Игора Тиаго. Помимо незабитого пенальти в первой встрече, бразильский форвард ещё и получил жёлтую карточку, из-за чего пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации. По той же причине не сыграют завтра и защитники Брэндон Мехеле и Максим Де Кёйпер. В лазарете команды находятся экс-голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле, а также Денис Одои и Каспер Нильсен.

Ориентировочный состав: Яккерс - Саббе, Ордоньес, Спилерс, Мейер - Нильсен, Ветлесен, Оньедика - Скураш, Хутгла, Нуса.

Последние 5 матчей команд

ПАОК:

11.04.24 Брюгге 1:0 ПАОК (Лига конференций)

07.04.24 АЕК 2:2 ПАОК (Суперлига Греции)

03.04.24 ПАОК 3:1 Ламия (Суперлига Греции)

31.03.24 Панатанаикос 2:3 ПАОК (Суперлига Греции)

14.03.24 ПАОК 5:1 Динамо Загреб (Лига Конференций)

Брюгге:

14.04.24 Брюгге 3:0 Антверпен (Про-лига Бельгии)

11.04.24 Брюгге 1:0 ПАОК (Лига конференций)

07.04.24 Брюгге 3:1 Андерлехт (Про-лига Бельгии)

01.04.24 Серкль 1:1 Брюгге (Про-лига Бельгии)

17.03.24 СТВВ 2:1 Брюгге (Про-лига Бельгии)

Цифры и факты

В гостях «Брюгге» выиграл только один из семи последних матчей.

ПАОК не проигрывал в 8 последних домашних матчах Лиги конференций (5 побед, 3 ничьи)

В 8 из 11 предыдущих домашних игр ПАОК забивалось три или более мячей.

Брюгге» выиграл 5 из 6 последних гостевых матчей Лиги конференций (одно поражение).

"Брюгге" - "ПАОК": ставки и коэффициенты

"Брюгге" - "ПАОК": прогноз от UA-Футбол

Можем предложить две ставки: обе забьют (1,70) и "Брюгге" не проиграет (1,94). Эти команды умеют играть в нападении, и довольно сложно представить, что одна из них покинет поле без единого гола. В то же время, мало верится во второй подряд камбэк со стороны "ПАОКа". "Брюгге" находится в довольно хорошей форме, и в целом является более опытным еврокубковым бойцом.