Фенербахче — Олимпиакос. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги конференций на 18.04.2024

"Фенер" и Оли" в первом матче неделю назад устроили шоу, в котором греки вырвали победу 3:2. Это было красиво, ярко, но мы уверены, что в Стамбуле будет еще лучше.

Фолы, симуляции, апелляции, скандалы и до ужаса громкие трибуны — все атрибуты Юга. Ну и голы, конечно — команды уже доказали неделю назад, что атака у них лучше обороны.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги конференцій Фенербахче - Олімпіакос Смотреть трансляцию

Лига конференций. 1/4 финала, ответный матч

18 апреля. Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" 22:00 "Олимпиакос"

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8

Новости “Фенербахче”

Хотя "Фенер" и проиграл в Афинах, но по сути он вытащил ту игру. Сделать 2:3 с 0:3 за последние полчаса — это круто.

Еще круче выглядят 85 очков в 32 турах Суперлиги. Это фантастика, что "Галатасарай" набрал еще больше. Вероятно, титул они разыграют в очном матче на поле "Львов" в предпоследнем туре. Пока и те, и другие идут ровно — так, "Фенер" на выходных одолел "Карагюмрюк" (2:1), это его 7-я победа кряду в чемпионате.

Yarım kalan iş Kadıköy'de yarın tamamlanacak.



Fenerbahçe - Olympiakos pic.twitter.com/OSMP36OBLm — Batsman (@batsmansgotham) April 17, 2024

В Европе у команды Исмаила Картала не так гладко — она проиграла 4 из 6 последних матчей. Тем не менее, против "Оли" именно "Фенер" - фаворит. Его лавка длиннее, тренер лучше знает команду, и потом есть фактор поля. На "Шукрю Сарачоглу" "Канарейки" выиграли 6 из 10 последних матчей при 1 поражении.

Новости “Олимпиакоса”

Кстати про лавку — именно отсутствие сильных игроков на замене подвело греков в первом матче. Исмаил Картал усилил своих, а вот Хосе Луис Мендилибар не смог.

Тем не менее, баск все же делает отличную работу. С середины марта "Олимпиакос" выиграл 4 матча из 5, забивая в среднем больше трех голов за 90 минут. Спасать домашние дела поздно — там "Оли" все провалил еще осенью и плетется 4-м, но вот в Европе у греков есть шанс, и выезда они не испугаются. Можете спросить у "Маккаби Тель-Авив", как Фортунис и компания умеют разрывать.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

План на "Фенер"? Прессинг и контратаки, как обычно у Мендилибара. "Оли" поможет то, что Греция не играла на выходных, он будет свеж. При этом команда в Пирее возрастная, так что и этого может не хватить для ровного темпа на протяжении всех 90 минут. Для них это большой вызов.

“Фенербахче” - “Олимпиакос”: статистика личных встреч

До текущего сезона команды также встречались в Лиге Европы-2021/22, и там "Оли" доминировал над "Фенером" - 1:0 дома и 3:0 в гостях.

Последние матчи "Фенербахче"

Последние матчи "Олимпиакоса"

Ориентировочные составы

У "Фенербахче" возвращается в строй после травмы Фред. Также ждем в старте Ферди Кадиоглу, который заменит получившего повреждение Джейдена Остерволде.

У "Олимпиакоса" из-за дисквалификации пропустит матч основной центрбек Панайотис Рецос — вероятно, его заменит Андреас Нтой. В остальном ждем тот же состав, что и неделю назад.

"Фенербахче": Ливакович — Осайи-Самуэль, Родриго Бекао, Сеюнчу, Кадиоглу — Фред, Крунич — Кавечи, Шиманский, Тадич — Джеко

"Олимпиакос": Цолакис — Родиней, Нтой, Карму, Ортега — Масурас, Чикиньо, Эссе, Фортунис — Эль-Кааби, Йоветич

"Фенербахче" - "Олимпиакос": ставки и коэффициенты

"Фенербахче" - "Олимпиакос": прогноз от UA-Футбол

Из увиденного неделю назад можем констатировать, что обе команды умеют атаковать, но теряются, когда атакуют их ворота.

Наша ставка здесь — на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.