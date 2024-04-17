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Фенербахче — Олимпиакос. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги конференций на 18.04.2024
Будет жарко!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefanos Kyriazis/NurPhoto
"Фенер" и Оли" в первом матче неделю назад устроили шоу, в котором греки вырвали победу 3:2. Это было красиво, ярко, но мы уверены, что в Стамбуле будет еще лучше.
Фолы, симуляции, апелляции, скандалы и до ужаса громкие трибуны — все атрибуты Юга. Ну и голы, конечно — команды уже доказали неделю назад, что атака у них лучше обороны.
Дивіться матч Ліги конференцій Фенербахче - Олімпіакос
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Лига конференций. 1/4 финала, ответный матч
18 апреля. Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"
"Фенербахче" 22:00 "Олимпиакос"
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Новости “Фенербахче”
Хотя "Фенер" и проиграл в Афинах, но по сути он вытащил ту игру. Сделать 2:3 с 0:3 за последние полчаса — это круто.
Еще круче выглядят 85 очков в 32 турах Суперлиги. Это фантастика, что "Галатасарай" набрал еще больше. Вероятно, титул они разыграют в очном матче на поле "Львов" в предпоследнем туре. Пока и те, и другие идут ровно — так, "Фенер" на выходных одолел "Карагюмрюк" (2:1), это его 7-я победа кряду в чемпионате.
Yarım kalan iş Kadıköy'de yarın tamamlanacak.— Batsman (@batsmansgotham) April 17, 2024
Fenerbahçe - Olympiakos pic.twitter.com/OSMP36OBLm
В Европе у команды Исмаила Картала не так гладко — она проиграла 4 из 6 последних матчей. Тем не менее, против "Оли" именно "Фенер" - фаворит. Его лавка длиннее, тренер лучше знает команду, и потом есть фактор поля. На "Шукрю Сарачоглу" "Канарейки" выиграли 6 из 10 последних матчей при 1 поражении.
Новости “Олимпиакоса”
Кстати про лавку — именно отсутствие сильных игроков на замене подвело греков в первом матче. Исмаил Картал усилил своих, а вот Хосе Луис Мендилибар не смог.
Тем не менее, баск все же делает отличную работу. С середины марта "Олимпиакос" выиграл 4 матча из 5, забивая в среднем больше трех голов за 90 минут. Спасать домашние дела поздно — там "Оли" все провалил еще осенью и плетется 4-м, но вот в Европе у греков есть шанс, и выезда они не испугаются. Можете спросить у "Маккаби Тель-Авив", как Фортунис и компания умеют разрывать.
План на "Фенер"? Прессинг и контратаки, как обычно у Мендилибара. "Оли" поможет то, что Греция не играла на выходных, он будет свеж. При этом команда в Пирее возрастная, так что и этого может не хватить для ровного темпа на протяжении всех 90 минут. Для них это большой вызов.
“Фенербахче” - “Олимпиакос”: статистика личных встреч
До текущего сезона команды также встречались в Лиге Европы-2021/22, и там "Оли" доминировал над "Фенером" - 1:0 дома и 3:0 в гостях.
Последние матчи "Фенербахче"
Последние матчи "Олимпиакоса"
Ориентировочные составы
У "Фенербахче" возвращается в строй после травмы Фред. Также ждем в старте Ферди Кадиоглу, который заменит получившего повреждение Джейдена Остерволде.
У "Олимпиакоса" из-за дисквалификации пропустит матч основной центрбек Панайотис Рецос — вероятно, его заменит Андреас Нтой. В остальном ждем тот же состав, что и неделю назад.
"Фенербахче": Ливакович — Осайи-Самуэль, Родриго Бекао, Сеюнчу, Кадиоглу — Фред, Крунич — Кавечи, Шиманский, Тадич — Джеко
"Олимпиакос": Цолакис — Родиней, Нтой, Карму, Ортега — Масурас, Чикиньо, Эссе, Фортунис — Эль-Кааби, Йоветич
"Фенербахче" - "Олимпиакос": ставки и коэффициенты
"Фенербахче" - "Олимпиакос": прогноз от UA-Футбол
Из увиденного неделю назад можем констатировать, что обе команды умеют атаковать, но теряются, когда атакуют их ворота.
Наша ставка здесь — на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.
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