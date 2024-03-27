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Без нервов – никуда, но свой уровень еще как держим. Обзор матча Украина – Исландия
Аудиомнение #254
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем финал плей-офф отбора на ЕВРО-2024. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Ошибся ли Лунин в эпизоде с пропущенным голом? Использовал ли Ребров конспекты Почеттино и Гвардиолы на второй тайм? Цыганков запустил встречные курсы, Судаков вновь продал себя в топ-клуб, а Бражко займет место Степаненко – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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