Петряк: Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN

Полузащитник "Полесья" Иван Петряк обратился к россиянам после победы национальной сборной Украины над командой Исландии (2:1) в матче за выход на Евро-2024.

"Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN, страна п*******в (это без мата, это так в семье принято). Потом Путин скажет, что РАБзия в финале Евро обыграла Бразилию. Алкашам повод бухнуть, все остальные схавают, future", – написал Петряк в сторис Instagram.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.