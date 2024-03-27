  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петряк: Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петряк: Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN

Национальная сборная Украины

Украинский хавбек написал послание российской стороне

Петряк: Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Иван Петряк обратился к россиянам после победы национальной сборной Украины над командой Исландии (2:1) в матче за выход на Евро-2024.

"Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN, страна п*******в (это без мата, это так в семье принято).

Потом Путин скажет, что РАБзия в финале Евро обыграла Бразилию. Алкашам повод бухнуть, все остальные схавают, future", – написал Петряк в сторис Instagram.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

Читайте такжеРасширение географии. На Евро-2024 Украина сыграет с соперником, которому еще никогда не противостояла
По теме
yellow-arrow
Мудрик: Гол в ворота Исландии - один из самых важных в моей карьере
yellow-arrow
Шевченко лично поблагодарил тренера сборной Исландии за то, что его семья приняла беженцев
yellow-arrow
Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
Украина Иван Петряк Исландия Полесье (Житомир) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 12:38
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.03.2024 в 12:38
Ответить
0
1
tekutiev (донецк,Украина)
27.03.2024 в 12:30
глубоко на....ть на эту помойку.у них там и так пердаки горят со вчерашнего дня.лучше о гнидах и не вспоминать
Ответить
0
1
download1 (huyersk)
27.03.2024 в 12:16
та не згадуйте ви тих г*ндон*в, взагалі до них справи немає.
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости