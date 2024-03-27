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Петряк: Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN
Украинский хавбек написал послание российской стороне
Фото: із відкритих джерел
Полузащитник "Полесья" Иван Петряк обратился к россиянам после победы национальной сборной Украины над командой Исландии (2:1) в матче за выход на Евро-2024.
"Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN, страна п*******в (это без мата, это так в семье принято).
Потом Путин скажет, что РАБзия в финале Евро обыграла Бразилию. Алкашам повод бухнуть, все остальные схавают, future", – написал Петряк в сторис Instagram.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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