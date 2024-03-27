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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Расширение географии. На Евро-2024 Украина сыграет с соперником, которому еще никогда не противостояла

Национальная сборная Украины
Обновлено

В Европе осталось три такие сборные, будет – две

Расширение географии. На Евро-2024 Украина сыграет с соперником, которому еще никогда не противостояла

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украина квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2024, где сыграет в группе Е вместе со Словакией, Румынией и Бельгией.

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Один матч с точки зрения географии будет историческим – впервые в своей истории сборная Украины сыграет с Бельгией. Ранее ни товарищеских, ни официальных матчей с этим соперником украинская команда не проводила.

Следовательно, в Европе останутся только две сборные, с которыми не играла Украина – Лихтенштейн и Гибралтар.

Отметим, что впервые в истории Украина сыграет официальный матч против Румынии – ранее с этим соперником были только товарищеские игры.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
27.03.2024 в 12:53
Так, хоч збірна Бельгії наразі набагато вище нас, утім її "золотий" склад з часом потьмянив! Що дає нам шанс навіть у матчі з червоними дияволами за щось зачепитися.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
27.03.2024 в 12:53
Так, хоч збірна Бельгії наразі набагато вище нас, утім її "золотий" склад з часом потьмянив! Що дає нам шанс навіть у матчі з червоними дияволами за щось зачепитися.
Ответить
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