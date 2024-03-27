Расширение географии. На Евро-2024 Украина сыграет с соперником, которому еще никогда не противостояла

Украина квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2024, где сыграет в группе Е вместе со Словакией, Румынией и Бельгией.

Один матч с точки зрения географии будет историческим – впервые в своей истории сборная Украины сыграет с Бельгией. Ранее ни товарищеских, ни официальных матчей с этим соперником украинская команда не проводила.

Следовательно, в Европе останутся только две сборные, с которыми не играла Украина – Лихтенштейн и Гибралтар.

Отметим, что впервые в истории Украина сыграет официальный матч против Румынии – ранее с этим соперником были только товарищеские игры.