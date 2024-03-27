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Расширение географии. На Евро-2024 Украина сыграет с соперником, которому еще никогда не противостояла
В Европе осталось три такие сборные, будет – две
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Украина квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2024, где сыграет в группе Е вместе со Словакией, Румынией и Бельгией.
Один матч с точки зрения географии будет историческим – впервые в своей истории сборная Украины сыграет с Бельгией. Ранее ни товарищеских, ни официальных матчей с этим соперником украинская команда не проводила.
Следовательно, в Европе останутся только две сборные, с которыми не играла Украина – Лихтенштейн и Гибралтар.
Отметим, что впервые в истории Украина сыграет официальный матч против Румынии – ранее с этим соперником были только товарищеские игры.
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