Ребров: Сыграют ли против Исландии Цыганков и Зинченко? Увидим завтра

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем с Исландией.

"Готов ли сыграть Цыганков? Надеемся, он тренируется несколько дней. Завтра непосредственно примем решение. Самое главное сейчас - его физические кондиции.

Сыграем ли завтра в два форварда? Такая возможность есть.

Давление на команду? Думаю, что его чувствуют не только футболисты, но и вся страна. Каждый день у нас новый ракетный обстрел. Думаю, игроки понимают для кого они играют. Эта игра очень важна для нас всех, чтобы помочь людям, дать им эмоции. Уверен, что игроки это понимают. И это скорее даже не давление. Я говорил игрокам, что им важно сделать то, что они любят делать, что могут сделать - и сделать это качественно на поле. Во вторник игроки должны сосредоточиться на игре и не думать о других делах.

Исландия? У них есть хорошие технические игроки. Но прежде всего - это команда. Они играют очень дисциплинированно, и умеют пользоваться своими сильными сторонами. Это очень серьезная команда. Но в то же время я верю в своих игроков, и мы знаем как надо играть. И завтра с поддержкой трибун мы должны показать свои лучшие стороны.

Работа в Украине? Мне интересно здесь работать, всегда получал удовольствие от работы в Украине, с украинскими игроками. В это время работать для Украины - для меня это очень почетно.

Готов ли Зинченко сыграть два матча подряд? Посмотрим завтра. Мы еще не решили, будет ли он играть, хотя думаю, что он этого заслуживает, он патриот. К сожалению, он пропустил много в "Арсенале". Будем принимать решение.

Как изменилась сборная Исландии?Я даже не помню, что им когда-то забивал, и не помню ту команду. Сейчас они сильно прибавили, прежде всего в дисциплине. Также они развивают инфраструктуру, построили много полей. Сейчас Исландия отличается от той команды, против которой я играл.

Возможно ли футболистам сосредоточиться только на игре, когда все это происходит? Я помню, что когда был игроком, то после первого шага на поле и прикосновения к мячу, забываешь обо всем. Все футболисты немного нервничают, но когда начнется игра, они будут думать только о ней.

Надо ли менять киперов? В сборной возможно все. Я доволен, что все наши киперы имеют практику на очень высоком уровне, посмотрим. Завтра примем решение.

Как я отношусь к большей активности футболистов в медиа? Отношусь положительно. Считаю, что это поможет игрокам, мы должны быть открытыми. Все должны понимать, что думают игроки, что происходит в сборной. Благодарен Андрею Николаевичу Шевченко, который спросил у меня можно ли это делать. Это была его идея, чтобы у болельщиков было больше информации.

С одной стороны, это хорошо, что есть открытость игроков, но с другой - мы сейчас полконференции комментируем их высказывания после игры.

Почему играли плохо с Боснией и Герцеговиной? Все должны задуматься, в чем была проблема. Я об этом подумал, также мы с игроками провели разговор в раздевалке, и потом - на сборе. Уверен, что на завтрашнюю игру выйдем с другим настроем", - сказал Ребров.