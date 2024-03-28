"Более разноплановый форвард". Мирон Маркевич сравнил Яремчука и Довбика

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич в интервью "Команде №1" рассказал, что изменилось в игре сборной Украины в матче с Исландией по сравнению с поединком против Боснии.

"Появилась скорость. Как в маневрах на поле, так и в работе с мячом. Заслуга в этом, прежде всего, Виктора Цыганкова.

Эффективно исполнял роль наконечника Роман Яремчук. Доверие со стороны тренерского штаба "Валенсии" пошло ему на пользу. Он снова уверен в своих силах, снова заточен на взятие ворот соперника.