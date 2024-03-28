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Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше
Эдвард Йорданеску оценил будущего соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился своим мнением о будущем сопернике по групповому этапу Евро-2024 - о команде Украины.
"Я не прогнозист, но думал, что у Украины есть прекрасные шансы выйти на Евро. Их команда много стоит, у них хорошие игроки, которые развиваются в своих клубах и имеют последовательность.
Безусловно, до сих пор мы многое сосредотачивались на Словакии и Бельгии, а также на подготовке к тренировочным матчам. Теперь мы начнем собирать данные по Украине.
Мы постараемся как можно лучше изучить ее, понять и принять правильные решения в ближайший период", – сказал Йорданеску.
Матч Румыния - Украина состоится в первом туре 17 июня в Мюнхене.
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