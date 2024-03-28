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Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше

Национальная сборная Украины

Эдвард Йорданеску оценил будущего соперника

Главный тренер Румынии: Постараемся изучить Украину как можно лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился своим мнением о будущем сопернике по групповому этапу Евро-2024 - о команде Украины.

"Я не прогнозист, но думал, что у Украины есть прекрасные шансы выйти на Евро. Их команда много стоит, у них хорошие игроки, которые развиваются в своих клубах и имеют последовательность.

Безусловно, до сих пор мы многое сосредотачивались на Словакии и Бельгии, а также на подготовке к тренировочным матчам. Теперь мы начнем собирать данные по Украине.

Мы постараемся как можно лучше изучить ее, понять и принять правильные решения в ближайший период", – сказал Йорданеску.

Матч Румыния - Украина состоится в первом туре 17 июня в Мюнхене.

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Источник:
Gsp.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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